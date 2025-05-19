Фиктивные договоры заключали в крупнейшем вузе Шымкента

Коррупция
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Департаментом АФМ по городу Шымкент раскрыта схема хищений в Южно-Казахстанском университете имени Мухтара Ауэзова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: auezov.edu.kz

«Департаментом АФМ по городу Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском университете имени Мухтара Ауэзова в особо крупном размере и легализации имущества, добытого преступным путем», сообщили в пресс-службе.

В числе подозреваемых числятся  исполняющий обязанности ректора, директор финансового и административного департаментов, а также руководители подрядных организаций.

Следствием установлено, что вуз заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге.  Однако данные работы фактически не проведены, а бюджетные средства перечислены на счета аффилированных подрядных организаций на основании подложных актов выполненных работ, а затем обналичены.

На преступные доходы подозреваемыми приобретены 6 дорогостоящих автомобилей (Мерседес Бенц S-класс, Lexus LX570 и др.) и элитный коттедж в центре города Шымкент общей стоимостью 254 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.

В отношении 4-х подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.

 

#Шымкент #ВУЗы #Образование

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