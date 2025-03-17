Фиктивные счета-фактуры на 640 млн тенге выписывал директор компании в Шымкенте

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Прокуратурой города установлены факты выписки компанией ТОО «А» фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При этом у компании отсутствуют сведения о приобретении реализованных товаров, работ и услуг. Пенсионные, социальные выплаты работникам, а также индивидуальный подоходный налог не начислялись.

 Государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 640 млн тенге.

 Прокуратурой города по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 216 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Казахстан и дело направлено в суд.

 14.02.2025 г. приговором суда руководитель ТОО «А» осужден к лишению свободы сроком на 3 года.

#Шымкент #директор #счета-фактуры

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