Философия и практика партнерства Статьи 27 марта 2025 г. 0:30 5 Ербол Тишкамбаев Перспективы казахстанско-китайского сотрудничества обсудили члены Клуба экспертов при Сенате под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева фото пресс-службы Сената Парламента РК Участники клуба обсудили ключевые аспекты казахстанско-китайского взаимодействия и высказали предложения по реализации совместных проектов в различных сферах. Приглашенным гостем стал заведующий отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва Лю Цзяньчао. Маулен Ашимбаев отметил символичность встречи в дни празднования Наурыза, которая ознаменовывает обновление и переход на качественно новый уровень двусторонних отношений между Казахстаном и Китаем. – За последние 30 лет отношения между Казахстаном и Китаем достигли беспрецедентного уровня вечного всестороннего стратегического партнерства и вошли в новый исторический этап – «золотое тридцатилетие». Прежде всего это результат тесного и доверительного диалога между главами наших государств. Благодаря усилиям лидеров наших стран – Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина – двусторонний диалог приобрел особую динамику. Помимо традиционных направлений, особый интерес представляет сфера цифровых технологий и искусственного интеллекта. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества и в этом направлении, – сказал председатель Сената. В ходе заседания эксперты акцентировали внимание на совместных проектах в области транспортной и логистической инфраструктуры, возобновляемой энергетики, образования, культуры и туризма. Было отмечено, что в Казахстане успешно функционируют около пяти тысяч таких предприятий в энергетическом, агропромышленном и нефтегазовом секторах, а также институты Конфуция, филиалы китайских университетов и «Мастерская Лу Баня». Члены Клуба экспертов высказали свои предложения по дальнейшему укреплению казахстанско-китайского сотрудничества как в рамках международных проектов, так и по линии экспертно-аналитического сотрудничества, включая взаимодействие в рамках действующей при Сенате Школы аналитики. – Экспертное сотрудничество между нашими странами также приобретает особое значение. Во время визита делегации Сената в Китай у меня прошла очень содержательная и продуктивная встреча с китайскими экспертами. В Школе аналитики при Сенате в этом году одним из приглашенных лекторов стал доктор Кай-Фу Ли – известный эксперт в области искусственного интеллекта. Таким образом, казахстанско-китайские отношения выходят на новый уровень, охватывая вопросы экономики, безопасности, новых технологий, сферу культуры и экспертное взаимодействие, – подчеркнул Маулен Ашимбаев. В рамках визита Лю Цзяньчао состоялась двусторонняя встреча спикера Сената с китайским гостем. Стороны отметили высокий уровень политического диалога и межпарламентского взаимодействия, а также схожесть позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки. – Казахстан поддерживает глобальные инициативы, нацеленные на формирование справедливого и многополярного мира. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность идеи Председателя КНР Си Цзиньпина о «сообществе единой судьбы человечества». В текущей международной ситуации эти идеи приобретают особую актуальность. Уверен, что китайские инициативы по глобальному развитию внесут значимый вклад в обеспечение всеобщей безопасности и мира, – сказал председатель палаты и высоко оценил участие Лю Цзяньчао в конструктивном обсуждении актуальных вопросов международной повестки на заседании Клуба экспертов при Сенате. В свою очередь Лю Цзяньчао поблагодарил казахстанскую сторону за активное взаимодействие и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов, направленных на укрепление сотрудничества между Казахстаном и Китаем. #Сенат #Клуб экспертов