Философия и практика партнерства

Участники клуба обсудили ключевые аспекты казахстанско-китайского взаимодействия и высказали предложения по реализации совместных проек­тов в различных сферах. Приглашенным гостем стал заведующий отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва Лю Цзяньчао.

Маулен Ашимбаев отметил символичность встречи в дни празднования Наурыза, которая ознаменовывает обновление и переход на качественно новый уровень двусторонних отношений между Казахстаном и Китаем.

– За последние 30 лет отношения между Казахстаном и Китаем достигли беспрецедентного уровня вечного всестороннего стратегического партнерства и вошли в новый исторический этап – «золотое тридцатилетие». Прежде всего это результат тесного и доверительного диалога между главами наших государств. Благодаря усилиям лидеров наших стран – Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина – двусторонний диалог приобрел особую динамику. Помимо традиционных направлений, особый интерес представляет сфера цифровых технологий и искусственного интеллекта. Мы заинтересованы в расширении сотрудни­чества и в этом направлении, – сказал председатель Сената.

В ходе заседания эксперты акцентировали внимание на совместных проектах в облас­ти транспортной и логис­тической инфраструктуры, возобновляе­мой энергетики, образования, культуры и туризма. Было отмечено, что в Казах­стане успешно функцио­нируют около пяти тысяч таких предприятий в энергетическом, агропромышленном и нефтегазовом секторах, а также институты Конфуция, филиалы китайских университетов и «Мастерская Лу Баня».

Члены Клуба экспертов высказали свои предложения по дальнейшему укреплению казахстанско-китайского сотрудничества как в рамках международных проектов, так и по линии экспертно-аналитичес­кого сотрудничества, включая взаимодействие в рамках действующей при Сенате Школы аналитики.

– Экспертное сотрудничество между нашими странами также приобретает особое значение. Во время визита делегации Сената в Китай у меня прошла очень содержательная и продуктивная встреча с китайскими экс­пертами. В Школе аналитики при Сенате в этом году одним из приглашенных лекторов стал доктор Кай-Фу Ли – известный эксперт в области искусственного интеллекта. Таким образом, казахстанско-китайские отношения выходят на новый уровень, охватывая вопросы экономики, безопас­ности, новых технологий, сферу культуры и экспертное взаимодействие, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В рамках визита Лю Цзяньчао­ состоялась двусторонняя встреча спикера Сената с китайским гостем. Стороны отметили высокий уровень политического диалога и межпарламентского взаимодействия, а также схожесть позиций по ключевым вопросам глобальной и регио­нальной повестки.

– Казахстан поддерживает глобальные инициативы, нацеленные на формирование справедливого и многополярного мира. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность идеи Председателя КНР Си Цзиньпина о «сообществе единой судьбы человечества». В текущей международной ситуации эти идеи приобретают особую актуальность. Уверен, что китайские инициативы по глобальному развитию внесут значимый вклад в обеспечение всеобщей безопасности и мира, – сказал председатель палаты и высоко оценил участие Лю Цзяньчао в конструктивном обсуждении актуальных вопросов международной повестки на заседании Клуба экспертов при Сенате.

В свою очередь Лю Цзяньчао поблагодарил казахстанскую сторону за активное взаимодействие и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов, направленных на укрепление сотрудничества между Казахстаном и Китаем.