Финансовые нарушения на 78,5 млн тенге выявил аудит в области Жетісу

Об этом было озвучено на совещании по устранению обстоятельств, способствующих финансовым и уголовным правонарушениям в образовательных учреждениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Жетісу сотрудники департамента внутреннего государственного аудита выявили в образовательных учреждениях региона финансовых нарушений на 78,5 млн тенге и процедурных - на 416,8 млн тенге.

С начала года было проведено 23 аудиторских мероприятия, по итогам которых учреждения получили 23 предписания на исправление выявленных нарушений.

В результате проверок в бюджет государства возвращено около 8,7 млн тенге (через восстановление) и еще 19 млн тенге (через возмещение).

20 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 6 человек – к административной.