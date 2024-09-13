Финансовые нарушения на 78,5 млн тенге выявил аудит в области Жетісу

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Об этом было озвучено на совещании по устранению обстоятельств, способствующих финансовым и уголовным правонарушениям в образовательных учреждениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Жетісу сотрудники департамента внутреннего государственного аудита выявили в образовательных учреждениях региона финансовых нарушений на 78,5 млн тенге и процедурных - на 416,8 млн тенге.

С начала года было проведено 23 аудиторских мероприятия, по итогам которых учреждения получили 23 предписания на исправление выявленных нарушений.

В результате проверок в бюджет государства возвращено около 8,7 млн тенге (через восстановление) и еще 19 млн тенге (через возмещение).

20 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 6 человек – к административной.

 

#нарушения #финансы

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