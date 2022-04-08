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​​​​​​​Фокус – на регионы
Сыздыкова Лилия
корреспондент

Партия «AMANAT» начала выезды в регионы, первой партийцы посетили Туркестанскую область.

В Туркестанской области исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов провел ряд встреч с жителями и акимами сельских округов, активом партии, деятелями культуры и молодежью, в ходе которых обсуждались вопросы реализации Послания Главы государства и модернизации партии в соответствии с задачами по построению нового Казахстана.

В селе Шорнак Сауранского района прошла встреча с избранными акимами сельских округов Туркестанской области, в том числе из сел Майдантал, Ушкайык, Жибек Жолы, Жана Икан и других.

– В прошлом году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева была внедрена система прямых выборов сельских акимов, и сегодня избирательная кампания стала непрерывным процессом по всей стране. В Туркестанской облас­ти выборы прошли в 72 сельских округах, при этом 86% избранных акимов – кандидаты от партии «AMANAT». Это говорит о доверии населения к партии, соответственно, на всех нас лежит большая ответственность по качественному исполнению предвыборных обещаний на местах, – отметил Асхат Оралов.

В свою очередь жители села Шорнак обратили внимание на состояние улиц Майлина и Досметова. По данным местного акимата, бюджетная заявка на их ремонт уже направлена. Учитывая жалобы жителей, исполнительный секретарь поручил фракции в маслихате рассмотреть вопрос выделения средств на ближайшей сессии и завершить ремонт улиц в текущем году.

После Асхат Оралов встретился с деятелями культуры региона, где были обсуждены вопросы сохранения духовных ценнос­тей, национальной культуры и искусства. Встреча прошла в библиотеке Farab, построенной в Туркестане в рамках предвыборной программы партии.

Исполнительный секретарь отметил, что партия будет поддерживать деятелей искусства, молодых поэтов и писателей, представителей киноиндустрии.

– Партия модернизируется, приходит много молодежи с новыми идеями, и это правильно. Со своей стороны считаю, что необходимо уделить особое внимание поддержке сельской молодежи. Нужно реконструировать сельские клубы, обновлять биб­лиотечные фонды, открывать различные кружки, развивая таланты на селе, – поделился своим мнением профессор Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави Сердалы Бекжигит.

В этот же день Асхат Оралов встретился с партийным активом Туркестанской области, обсудив приоритеты модернизации «AMANAT».

Как отмечается в сообщении партии, сегодня в регионе 320 депутатов маслихатов всех уровней, из которых 82% – представители «AMANAT». С начала года в общественные приемные партии по Туркестанской области поступило более 4,3 тыс. обращений. Основные вопросы – соцподдержка, жилищно-коммунальное хозяйство, трудоустройство и здравоохранение. С марта мобильные общественные приемные выезжают в самые отдаленные аулы.

Депутат областного маслихата Нуралы Абишев отметил, что в области имеются проблемные вопросы, не отраженные в региональной предвыборной программе, по которым партийцам совместно с местными исполнительными органами, гражданским сектором, населением предстоит выработать план по их решению.

В ходе встречи с молодыми активистами обсуждены ключевые вопросы, волнующие молодежь на местах. В Туркестанской области в корпусе молодых депутатов от партии «AMANAT» состоят 55 казахстанцев в возрасте до 35 лет.

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