Фото: ДП Жамбылской области
Происшествия
Фото водительского удостоверения купил за 125 тысяч тенге у мошенников житель Тараза

Фотографию водительского удостоверения за 125 тысяч тенге купил житель Тараза у мошенников, за «оригинал» с доверчивого горожанина требовали еще 80 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.  

В Таразе, в специализированный отдел НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для автовладельцев (спецЦОН) для восстановления водительского удостоверения по утере пришел 27-летний местный житель. Он показал на телефоне фотографию прав и сообщил, что потерял их при неизвестных обстоятельствах.

«Однако при проверке данного гражданина по информационным ресурсам Министерства внутренних дел РК сотрудники процессингового центра управления административной полиции ДП Жамбылской области выяснили, что он никогда не получал водительское удостоверение.

При опросе молодой человек пояснил, что через мессенджер WhatsApp неизвестная женщина пообещала изготовить и выдать ему водительское удостоверение без сдачи теоретического и практического экзаменов. За эту услугу он перевел ей на карту 125 тысяч тенге. Но женщина отправила лишь фотографию водительского удостоверения, потребовав за «оригинал» еще 80 тысяч тенге», – поделились подробностями дела в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы»).

В полиции напомнили, что покупка водительского удостоверения в Казахстане нелегальна. Подделка, изготовление или сбыт официальных документов, а также их использование влекут уголовную ответственность.

 

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