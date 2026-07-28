Незаконную добычу золота пресекли в ВКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по ВКО совместно с ДКНБ и специализированной природоохранной прокуратурой пресечена деятельность группы, незаконно добывавшей золото без соответствующих разрешительных документов в Маркакольском районе вблизи села Акбулак, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в результате незаконных работ по добыче и переработке золотосодержащей руды окружающей среде причинен значительный ущерб: уничтожен и деградирован плодородный слой почвы, нарушен естественный рельеф местности, а также изменено русло реки.

Работы велись на участке площадью 30 гектаров с использованием тяжелой техники и промышленных комплексов. К противоправной деятельности привлечены более 30 работников, в том числе граждане КНР.

В ходе обысков изъяты шесть 40-тонных самосвалов, четыре гусеничных экскаватора, фронтальный погрузчик, а также два промышленных комплекса по добыче и промывке золотосодержащей руды.

Расследование продолжается, добавили в АФМ.