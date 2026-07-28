МВД предупредило казахстанцев о звонках от «коммунальных служб»

В последнее время мошенники представляются сотрудниками теплоснабжающих коммунальных служб и звонят жителям. Их цель — получить доступ к персональным данным или банковским счетам граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Обычно мошенники используют такие предлоги:

– необходимо зарегистрировать теплосчетчик;

– вы оставляли заявку;

– нужно обновить документы;

– у вас есть задолженность или мы оформим льготу.

После этого они просят назвать SMS-код, который приходит на телефон. Этот код нельзя сообщать никому.

С помощью SMS-кода мошенники могут попытаться:

– войти в банковское приложение;

– получить доступ к аккаунтам на государственных сервисах;

– совершить незаконные действия от вашего имени.

Чтобы защитить себя:

– проверьте, кто именно вам звонит;

– никому не сообщайте SMS-коды, данные банковской карты, CVV-код и личную информацию;

– в случае сомнений прекратите разговор и самостоятельно позвоните по официальному номеру организации;

– не устанавливайте приложения и не переходите по ссылкам по указанию незнакомых людей.

В полиции напоминают: представители коммунальных служб никогда не запрашивают у жителей SMS-коды по телефону.

Если вам поступил такой звонок:

– сразу прекратите разговор;

– не сообщайте код;

– предупредите своих близких;

– при попытке мошенничества обратитесь в полицию.