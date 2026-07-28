МВД предупредило казахстанцев о звонках от «коммунальных служб»

В последнее время мошенники представляются сотрудниками теплоснабжающих коммунальных служб и звонят жителям. Их цель — получить доступ к персональным данным или банковским счетам граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
Обычно мошенники используют такие предлоги:
– необходимо зарегистрировать теплосчетчик;
– вы оставляли заявку;
– нужно обновить документы;
– у вас есть задолженность или мы оформим льготу.
После этого они просят назвать SMS-код, который приходит на телефон. Этот код нельзя сообщать никому.
С помощью SMS-кода мошенники могут попытаться:
– войти в банковское приложение;
– получить доступ к аккаунтам на государственных сервисах;
– совершить незаконные действия от вашего имени.
Чтобы защитить себя:
– проверьте, кто именно вам звонит;
– никому не сообщайте SMS-коды, данные банковской карты, CVV-код и личную информацию;
– в случае сомнений прекратите разговор и самостоятельно позвоните по официальному номеру организации;
– не устанавливайте приложения и не переходите по ссылкам по указанию незнакомых людей.
В полиции напоминают: представители коммунальных служб никогда не запрашивают у жителей SMS-коды по телефону.
Если вам поступил такой звонок:
– сразу прекратите разговор;
– не сообщайте код;
– предупредите своих близких;
– при попытке мошенничества обратитесь в полицию.
- Будьте осторожны! Сообщение всего одного SMS-кода может привести к потере всех денег, - добавили в МВД.