Никнейм не защитит: в МВД предупредили любителей треш-стримов и хайпа

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Сотрудники МВД РК привлекли к административной ответственности девять авторов противоправного контента в соцсетях, передает Kazpravda.kz

«Девять авторов противоправного контента – пользователей социальных сетей – привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства в цифровом пространстве. Ради лайков, просмотров и донатов они сознательно переступили границы дозволенного. В прямых эфирах, в частности стримах в TikTok, выражались нецензурной бранью, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли людей. Особую тревогу вызывает то, что ежедневно свидетелями их непристойного поведения становились другие пользователи социальных сетей. И прежде всего – несовершеннолетние дети», – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

К примеру, 37-летняя жительница Астаны Индира Ештаева, известная в TikTok под никнеймом «Бауырсақ», во время прямого эфира нецензурно выражалась и распространяла аморальный контент. За мелкое хулиганство она привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

В Алматы 32-летний житель города Ақтөре Батырбек, известный под никнеймом «Ақтөре», во время прямого эфира нецензурно выражался и оскорблял окружающих. По решению суда он подвергнут административному аресту на 5 суток.

В Шымкенте 20-летний житель города Данияр Сейдалиев, стремясь привлечь внимание аудитории, инсценировал в прямом эфире похищение человека с применением электрошокера, сопровождал трансляцию нецензурной бранью и грубо нарушал общественный порядок. За это он арестован на 8 суток.

В Жамбылской области 41-летняя жительница региона Лайло Касымова, известная под никнеймом «Алтын қыз», неоднократно выходила в прямые эфиры, используя нецензурную лексику и распространяя противоправный контент. Она тоже оштрафована.

В этой же области установлены 19-летние жители Жаркынай Байбек и Асылжан Танаберганов, которые во время прямых эфиров в TikTok ради получения донатов и привлечения аудитории намеренно причиняли друг другу физический вред, создавая так называемый «хайповый» контент. Оба привлечены к административной ответственности.

«Не надо рассчитывать, что за даже анонимным аккаунтом или экраном телефона можно скрыться. У Министерства внутренних дел есть все необходимые инструменты, чтобы установить личность любого нарушителя. Каждый подобный факт будет выявлен. Каждый нарушитель понесет ответственность в соответствии с законом. И впредь мы будем называть имена нарушителей и показывать их исключительно в профилактических целях. Мы продолжим последовательно очищать цифровое пространство от тех, кто разрушает культуру общественного поведения, подает молодежи опасный пример и пытается заработать популярность на хамстве, насилии, унижении людей, непристойном поведении и других нарушениях общественного порядка. Подавляющее большинство граждан не приемлет подобный контент. Люди напрямую обращаются в полицию с требованием принять меры к тем, кто нарушает закон в интернете. Каждое такое обращение находится в работе. Закон и Порядок - это не лозунг, это обязательное правило для каждого. И МВД будет неукоснительно обеспечивать его соблюдение как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве», – заключил спикер.

Напомним, ранее Генпрокуратура предупредила казахстанцев о рисках дропперства. Кроме уголовной ответственности правонарушителям грозят банковские ограничения, блокировка счетов и другие меры финансового воздействия.