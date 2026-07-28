Никнейм не защитит: в МВД предупредили любителей треш-стримов и хайпа

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Стримеры получили штрафы и арест за мат в прямом эфире TikTok

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники МВД РК привлекли к административной ответственности девять авторов противоправного контента в соцсетях, передает Kazpravda.kz 

«Девять авторов противоправного контента – пользователей социальных сетей – привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства в цифровом пространстве. Ради лайков, просмотров и донатов они сознательно переступили границы дозволенного. В прямых эфирах, в частности стримах в TikTok, выражались нецензурной бранью, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли людей. Особую тревогу вызывает то, что ежедневно свидетелями их непристойного поведения становились другие пользователи социальных сетей. И прежде всего – несовершеннолетние дети», – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

К примеру, 37-летняя жительница Астаны Индира Ештаева, известная в TikTok под никнеймом «Бауырсақ», во время прямого эфира нецензурно выражалась и распространяла аморальный контент. За мелкое хулиганство она привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

В Алматы 32-летний житель города Ақтөре Батырбек, известный под никнеймом «Ақтөре», во время прямого эфира нецензурно выражался и оскорблял окружающих. По решению суда он подвергнут административному аресту на 5 суток.

В Шымкенте 20-летний житель города Данияр Сейдалиев, стремясь привлечь внимание аудитории, инсценировал в прямом эфире похищение человека с применением электрошокера, сопровождал трансляцию нецензурной бранью и грубо нарушал общественный порядок. За это он арестован на 8 суток.

В Жамбылской области 41-летняя жительница региона Лайло Касымова, известная под никнеймом «Алтын қыз», неоднократно выходила в прямые эфиры, используя нецензурную лексику и распространяя противоправный контент. Она тоже оштрафована.

В этой же области установлены 19-летние жители Жаркынай Байбек и Асылжан Танаберганов, которые во время прямых эфиров в TikTok ради получения донатов и привлечения аудитории намеренно причиняли друг другу физический вред, создавая так называемый «хайповый» контент. Оба привлечены к административной ответственности.

«Не надо рассчитывать, что за даже анонимным аккаунтом или экраном телефона можно скрыться. У Министерства внутренних дел есть все необходимые инструменты, чтобы установить личность любого нарушителя. Каждый подобный факт будет выявлен. Каждый нарушитель понесет ответственность в соответствии с законом. И впредь мы будем называть имена нарушителей и показывать их исключительно в профилактических целях. Мы продолжим последовательно очищать цифровое пространство от тех, кто разрушает культуру общественного поведения, подает молодежи опасный пример и пытается заработать популярность на хамстве, насилии, унижении людей, непристойном поведении и других нарушениях общественного порядка. Подавляющее большинство граждан не приемлет подобный контент. Люди напрямую обращаются в полицию с требованием принять меры к тем, кто нарушает закон в интернете. Каждое такое обращение находится в работе. Закон и Порядок - это не лозунг, это обязательное правило для каждого. И МВД будет неукоснительно обеспечивать его соблюдение как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве», – заключил спикер.

Напомним, ранее Генпрокуратура предупредила казахстанцев о рисках дропперства. Кроме уголовной ответственности правонарушителям грозят банковские ограничения, блокировка счетов и другие меры финансового воздействия. 

#соцсети #хайп #стримеры

Популярное

Все
Современные угрозы все чаще направлены на сознание человека
НВП в Казахстане обновят с учетом современных вызовов
Укреплять мир и стабильность
Конституция и региональное развитие
Фитосанитарный мониторинг продолжается
Здесь вырастут чемпионы
Трудоустроены еще семь граждан на учете пробации
Важная бронза Артема
Биатлонистов Азии принимал Щучинск
Готовность к Азиатским играм
Летний турнир теннисистов
Казахстанцы – лучшие!
«Кайрат» обошел «Ордабасы»
В ФИФА выбрали лучший гол ЧМ-2026
В Румынии остановят энергоблок АЭС из-за сильной засухи
Незаконную добычу золота пресекли в ВКО
Почти на 50 процентов выросло производство мороженого в Казахстане
Никнейм не защитит: в МВД предупредили любителей треш-стримов и хайпа
Цифровизация ЖКХ: платформу Smart Turmys готовят к запуску в РК
Килиан Мбаппе написал письмо французским болельщикам
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Что туристам можно увидеть в Мангистау
Большие перспективы для села
Готовить специалистов нового поколения
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Дорога к звездам начинается на Земле
Пенсионные накопления – под защитой государства
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Назван лучший футболист чемпионата мира - 2026
Саудовская Аравия ввела новую многократную визу для совершения умры
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Народная партия Казахстана» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Казахстанская партия зеленых «Байтақ» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Мир прекрасный и удивительный
Акерке Амалят стала первой на «Славянском базаре-2026»
Аншлаги на фестивале «Сириус – Роза Хутор»
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Плюс один новый завод в Казахстане
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане

Читайте также

МВД предупредило казахстанцев о звонках от «коммунальных сл…
Незаконную добычу золота пресекли в ВКО
Троих подозреваемых в незаконном хранении марихуаны задержа…
Дело о многомиллионном хищении: Генпрокуратура добилась отм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]