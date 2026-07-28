Изъяли оружие и боеприпасы: КНБ провел спецоперации в регионах Казахстана

Фото: пресс-служба КНБ

В июле текущего года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Алматы, Шымкенте и восьми регионах страны были проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия, сообщает Kazpravda.kz

«Всего изъято 31 единица оружия, в их числе 4 автомата, 20 ружей, 7 пистолетов, 2 гранаты и 278 боеприпасов. Проводятся оперативно-следственные действия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Работа в данном направлении продолжается», – говорится в информации.

Ранее в Алматы выявили схрон с огнестрельным оружием, похищенным из оружейного магазина.