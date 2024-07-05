Фотовыставка «Астана, выбранная историей!»

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Великую миссию быть столицей независимого государства наш город принял на себя в 1997 году. В память об этом эпохальном событии на экспозиции представлены фотокопии официальных документов о переносе столицы, ценные фотографии, характеризующие этапы строительства новой столицы и эпоху независимого Казахстана.

«Мы демонстрируем исторические фотографии из городского архивного фонда, отражающие вчерашний и сегодняшний облик столицы, стоящей на просторах Сарыарки», - говорит организатор выставки, директор Государственного архива города Астаны Жангельды Бимолдин.

Акмола - это особенный регион: место жайлау Тауке хана, территория, на которой хан Кенесары боролся за освобождение казахского народа. Историческое решение, принятое ровно 30 лет назад 6 июля 1994 года по переносу столицы из Алматы в Акмолу, имеет особое историко-культурное значение. 20 октября 1997 года вышел Указ Президента «Об объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан». Это был знаковый момент. Сегодня Астана стала не только административным городом, но и культурным, духовным и политическим центром международного уровня.

В память о прошлом столицы представлены городские пейзажи дореволюционного периода - первые торговые дома, гражданские здания, улицы. Конец XIX-начало XX веков совпал со становлением Акмолинска как крупного торгового и логистического центра на пути из Азии в Европу.

В годы Великой Отечественной войны Акмолинск, как и весь Казахстан, стал надежной опорой фронта. Город подготовил и направил на фронт три стрелковые и одну кавалерийскую дивизии. Этим героическим временам также посвящен отдельный раздел выставки.

Особый период – освоение целинных земель и связанное с ним широкомасштабное жилищное и административное строительство и новое имя города - Целиноград. Поэтому на выставке представлены фото главных строек и видов 1950-1960 -х годов.

По словам Жангельды Бимолдина, столица по-прежнему строится, развивается, каждый год радует нас новыми зданиями, памятниками, достижениями. Летопись значимых событий общественной жизни, происходящих на берегу древнего Есиля, ведет и будет всегда надежно хранить Государственный архив города Астаны. Посетители уличной экспозиции единодушны во мнении: