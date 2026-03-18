В Мойынкумском районе Жамбылской области началось строительство масштабного проекта - ветровой электростанции «Мирный» на 1ГВт с интегрированной системой накопления энергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Проект реализует французская компания. Общий объем инвестиций в проект составитт 1,1 млрд долларов. Ввод ветровой электростанции запланирован в 4 квартале 2028 года. Установленная мощность объекта составит 1 ГВт, что делает его одним из крупнейших проектов в сфере возобновляемой энергетики в Казахстане.

" Ожидается, что ежегодная выработка электроэнергии достигнет до 4 млрд кВт·ч, что позволит сократить выбросы углекислого газа как минимум на 3,2 млн тонн в год. Реализация проекта станет значимым вкладом в развитие «зеленой» энергетики Казахстана, повышение энергетической безопасности и достижение целей по декарбонизации экономики", - говорится в сообщении.

В целом, Министерство энергетики проводит последовательную работу по развитию возобновляемой энергетики. В текущем году планируется запуск 10 проектов ВИЭ суммарной мощностью 245 МВт, в частности 4 ВЭС, 5 СЭС и 1 ГЭС. В этом году планируется выработать 8,8 млрд кВтч «зеленой» энергии. Важным инструментом развития рынка остается проведение аукционных торгов на 6,7 ГВт в 2024–2027 годах.

Начнется реализация проектов мировых лидеров Masdar, China Power и China Energy. В долгосрочной перспективе до 2035 года в стране планируется ввести свыше 8 ГВт мощностей ВИЭ, что обеспечит устойчивость национальной энергосистемы и диверсификацию энергобаланса.