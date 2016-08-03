Фролеги и друслуживцы

543
Наталья КУРПЯКОВА
С «коллегами» мы давно и хорошо знакомы. Интересная деталь есть, например, в письмах культуролога Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Официанты в хороших ресторанах называли друг друга коллега (но никогда – в трактирах, даже почтенных)… Студенты говорили друг другу «коллега», и так же обращались к студентам преподаватели. После революции до 1926–1928 годов такое обращение означало известный консерватизм и неприятие новых порядков».

«Новые порядки» надолго ввели в речевой оборот слово «товарищ» с разными смысловыми оттенками. Сегодня «коллеги» полностью заменили «товарищей по работе», а заодно и «сослуживцев». Кстати, именно «Сослуживцы» называлась пьеса Э. Рязанова и Э. Брагинского, на основе которой в 1977-м была снята производственная мелодрама «Служебный роман». И на истории любви товарища Новосельцева и товарища Калугиной выросло не одно поколение. В современных модернизированных офисах, разумеется, тоже завязываются внеслужебные отношения (о чем в 2011-м сделан ремейк рязановского фильма), но уже нет товарищей, а коллеги чаще работают не в коллективе, а взаимодействуют в команде.

Вроде бы не принципиально как называть тех, с кем рядом трудишься – компаньоны, соратники, товарищи, партнеры. Или фролеги, произошедшие от двух слов – friends и colleagues, что-то среднее между друзьями и коллегами. Однако специалисты по межличностным отношениям усматривают в появлении этого понятия угрозу дружбе в целом, той самой, крепкой, что «не сломается, не расклеится от дождей и вьюг». Как у Ореста и Пилада, мушкетеров, Винни Пуха и Пятачка…

Приходится признавать, что сегодня дружба, благодаря новым технологиям, выигрывает в количестве, но теряет в качестве. Можно ли считать друзьями всех тех людей, кто собрался у тебя на страничке в соцсети? И кто тебе больше друг: одноклассник, которого не видел 30 лет, или сосед по кабинету, с которым говоришь каждый день не один год. А как и когда заводить друзей молодым и совсем-совсем юным, привыкающим общаться онлайн? Дружба, случается, годами поддерживается на расстоянии, но возникает ли она в Сети?.. Коллеги, по крайней мере, территориально близки. Находятся буквально на расстоянии вытянутой руки, и с ними мы порой проводим гораздо больше времени, чем с родными и друзьями.
«Деточки, на работе надо работать, а не жить», – почти двадцать лет назад учила выпускниц вуза старшая опытная и весьма суровая Инна Александровна. Ей действительно удавалось завершать все дела за пять минут до конца рабочего дня, быть бесстрастной в любой ситуации и оставаться для всех «закрытой книгой». А нам хотелось делиться новостями, хвастаться обновками, просто чуть-чуть поболтать за чашкой законного чая.

Для многих сейчас «рабочий день» не имеет четких временных рамок. Существуют гибкие графики, фриланс-режим, а средства связи позволяют находить сотрудника в любое время суток, добавим сюда авралы, завалы и необъяснимую необходимость находиться в офисе «пока начальник не ушел». Фролеги, или друслуживцы (почему бы и не так?), знают многое друг о друге, иногда вместе отмечают праздники и бывают готовы поддержать в трудную минуту, проявить сочувствие и понимание. Не так уж мало. И приятельские отношения, возникающие в команде условных единомышленников, – тенденция вполне положительная. Потому, по английской статистике, более 80% лондонских офисных работников и считают своих коллег друзьями.
Правда, эксперты предупреждают: «Не могут дружить коллеги, а друзья не могут стать хорошими коллегами». Потенциальные конкуренция и субординация, присутствующие на работе, не уживутся с безусловным доверием, открытостью и бескорыстием, отличающими дружбу. И как не запутаться в понятиях?..

В полдень и в полночь придет на помощь только настоящий, верный друг, объясняла в прошлом веке детская песенка. В новой глобальной реальности появление среди родных, товарищей, знакомых и приятелей, сотрудников, сподвижников и просто соседей по планете вполне себе симпатичных фролег стоит, пожалуй, только приветствовать. Пусть будут, ведь человеческое общение становится роскошью, все более ценимой и редкой.
