Футболисты напали и сломали нос судье во время матча в Турции

За минувшую неделю это уже второе нападение игроков на судью в Турецкой Республике

Фото: twitter.com/aykiricomtr

Новый случай нападения на футбольного арбитра произошел в Турции: в провинции Ширнак на юго-востоке страны в инциденте на матче любительских команд судье сломали нос, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как пишет издание Aykırı, инцидент произошел в матче любительской лиги между "Кумчатыспором" и "Чизре Диджлеспором" (1:1). В результате нападения футболистов "Кумчатыспора" у арбитра оказался сломан нос.

Это не первое нападение на судью в Турции. Ранее в матче 15-го тура Суперлиги между "Анкарагюджю" и "Ризеспором" (1:1) президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа избил арбитра Халила Умута Мелера. Судья упал на газон, после чего его пару раз пнули ногами. В результате госпитализировали.

В ответ Турецкая футбольная федерация приостановила чемпионат страны. Коджа принес извинения всему сообществу турецких арбитров, футболистам и народу Турции, после чего подал в отставку.