Габидулла Оспанкулов назначен первым замруководителя аппарата правительства

Постановлением правительства Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: primeminister.kz

Габидулла Оспанкулов родился в июле 1981 года в Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстанско-российский университет, университет Бирмингема (выпускник программы «Болашак»).

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста ТОО «Евразия Консалтинг» в Астане.

В 2002-2006 годы был помощником депутата Сената парламента РК.

В 2006-2009 годы – и.о. главного эксперта, и.о. главного консультанта, главный консультант отделов Сената.

В 2009-2010 годы – заведующий сектором представительства президента РК в парламенте.

В 2010-2011 годы – заместитель акима города Экибастуза.

В 2011-2012 годы – директор департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области.

В 2012-2013 годы работал в министерстве образования и науки РК директором юридического, административного департаментов.

В 2013-2017 годы – председатель комитета по делам молодежи МОН РК, затем в рамках реорганизации директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

В 2017-2019 работал заместителем акима Западно-Казахстанской области.

В 2019 году – секретарь партии Nur Otan.

В 2019-2020 годы – заместитель министра информации и общественного развития РК.

С 2021 по 2022 год – государственный инспектор администрации президента РК.

В 2022 году – заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

В 2022-2023 годы – заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

Напомним, ранее занимавший этот пост Габит Сыздыкбеков указом главы государства назначен акимом города Шымкента.