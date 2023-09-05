Токаев назначил нового акима Шымкента

Президент, Кадровые назначения
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Габит Сыздыкбеков назначен акимом города Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: primeminister.kz

Указом главы государства Сыздыкбеков Габит Абдимажитович назначен акимом города Шымкента.

Габит Сыздыкбеков родился в 1980 году в городе Шымкенте.

Окончил Казахский государственный юридический университет, Дипломатическую академию МИД РФ.

В 2004-2007 годы – атташе службы государственного протокола, третий секретарь службы госпротокола, третий секретарь департамента Европы и Америки, третий секретарь, второй секретарь пресс-службы канцелярии МИД РК.

В 2007-2011 годы – главный эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества, и.о. главного консультанта-заведующего сектором отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества, заместитель заведующего, заведующий отделом по взаимодействию с комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности аппарата Сената.

В 2011-2012 годы – начальник управления департамента Азии и Африки МИД РК.

В 2012-2017 годы – советник посольства Республики Казахстан во Французской Республике.

В 2017 году – советник департамента администрации и контроля МИД РК.

В 2017-2019 годы – советник председателя Сената, заведующий отделом по взаимодействию с комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности аппарата Сената.

В 2019 году – посол по особым поручениям МИД РК.

В 2019-2021 годы – чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Сербия.

В 2021 году – первый заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК.

С февраля 2023 года был первым заместителем руководителя аппарата правительства.

Ранее указом главы государства Мурат Айтенов был освобожден от должности акима города Шымкента.

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