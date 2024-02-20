Газ не про вас

Общество
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Любовь Доброта, Шымкент

По такому принципу, похоже, действовали чиновники, распределяя объемы сжиженного газа среди субъектов предпринимательства.

фото из архива "КП"

Владельцы АЗС пожаловались в департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по городу Шымкенту на то, что недополучают полагающиеся им объемы сжиженного газа.

Его распределение ведется в соответствии с количеством АЗС, имеющихся у той или иной компании. Предприниматели, владеющие четырьмя структурами по торговле сжиженным газом, отметили, что регулярно недополучали порядка 20% полагающегося им топлива.

Инициировав проверку по жалобе, в департаменте сразу же столкнулись с сопротивлением со стороны управления энергетики акимата Шымкента. Его сотрудники пытались оспорить законность начала проверки. Но суд подтвердил правомочность ее проведения.

Проверка, проведенная специа­листами АЗРК, подтвердила нарушения, а после ее завершения началось еще и антимонопольное расследование.

Специалисты управления энергетики акимата Шымкента, занимавшиеся распределением объемов сжиженного газа среди предпринимателей, наказаны. На них наложен штраф в размере более 1 млн тенге. Деньги уже взысканы.

Распределением объемов поступающего в город сжиженного газа занимается специальная комиссия в управлении энергетики акимата Шымкента. Ее члены обязаны фиксировать свою деятельность и предавать огласке.

По информации руководителя департамента АЗРК по городу Шымкенту Ернара Косбаева, нарушения были очевидны. Установлено, что распределение сжиженного газа осуществляется­ бесконтрольно, непрозрачно и в нарушение нормативно-правовых актов.

– На деле все оказалось закрыто и непрозрачно, – прокомментировал выявленные в ходе проверки нарушения Ернар Косбаев. – Изучив ряд документов, мы выяснили, что в управлении энергетики ущемляли права одних предпринимателей, отдавая предпочтение другим при распределении объемов социального газа. Одним выделяли больше положенного, а кому-то – меньше. Между тем объем регламентирован и зависит от количества газозаправочных станций у предпринимателя.

Заявки от субъектов предпринимательства на реализацию газа принимаются ежеквартально, а предоставление объемов рассчитывается с учетом наличия АЗС. Однако специалистами департамента АЗРК выявлены факты, когда сжиженный газ распределялся субъектам предпринимательства, которые даже не подавали заявки, а тем, кто это делал, наоборот, объем занижали.

В результате владельцы, к примеру, десяти АЗС получали большие объемы, чем те, у кого 20 автозаправочных станций.

#Шымкент #проверка #газ #жалобы #АЗС #распределение

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