Газель с детьми загорелась на трассе Аркалык – Торгай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

"Сегодня в 09:09 часов поступило сообщение о том, что в 15 км от с. Мирное на трассе областного значения «Аркалык – Торгай» произошло возгорание автомобиля марки "Газ 322131-288". Для участия в олимпиаде "IQanat" в составе колонны ехали 3 ед. газели и 1 ед. марки ПАЗ, в которых находились 66 учеников, 3 волонтера, 6 преподавателей, 1 медицинский работник и 1 инспектор в сопровождении сотрудников Департамента полиции в составе 2 человек и 1 ед. техники. Благодаря слаженным и правильным действиям водителя и преподавателей, 12 учеников, 1 водитель, 1 преподаватель эвакуированы из горящей газели и, переместившись в остальные 3 транспортных средства, продолжили движение в составе колонны", – сообщили в ДЧС.