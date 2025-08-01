В ходе выступления он отметил актуальную задачу – развитие воздушных грузоперевозок и становление Казахстана как ведущего авиационного хаба региона.

– Правительство заявило о планах создания национального грузового авиаперевозчика. В целом, развитие гражданской авиации и воздушных грузоперевозок в Казахстане выходит далеко за рамки транспортной функции как таковой. Это стратегический вектор, который прямо влияет на экономический рост, международное позиционирование и укрепление суверенитета нашей страны, – сказал Президент.

Глава государства отдельно остановился на проводимой системной работе по улучшению качества автомобильных дорог.

– В прошлом году введено в эксплуатацию 7 тысяч километров трасс. Модернизированы автомагистрали Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Караганда – Алматы, Актобе – Атырау – Астрахань. Проводится ремонт местных дорог. Столь масштабные работы будут проводиться впервые в истории страны. Кроме того, реализуются и другие крупные проекты. В прошлом году был открыт долгожданный мост через Бухтарминское водохранилище. Это самый длинный мост в Казахстане, соединяющий две области и семь районов, а также Китай и Россию. Введен в эксплуатацию первый в стране туннель на перевале Шакпак-Баба. Недаром говорят: «Жол – тіршілік көзі, жол бар жерде қайнаған өмір бар» («Где дороги, там и жизнь»). Пользу от этих объектов ощущает прежде всего местное население. Качественная дорога способствует повышению уровня жизни граждан. В целом, благодаря упорному труду таких профессионалов, как вы, транспортно-транзитный сектор в Казахстане развивается весьма динамично, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.