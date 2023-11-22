Где и когда пройдет матч плей-офф Лиги наций Греция – Казахстан

Сборные Греции и Казахстана 21 марта 2024 года сыграют в полуфинальной стадии плей-офф Лиги наций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: pangelvil.com

По информации греческих СМИ, событие пройдет на стадионе OPAP Arena в Афинах, который является домашней ареной местного футбольного клуба АЕК. Вместимость стадиона составляет свыше 31 тысячи человек.

Отметим, что в параллельном полуфинале сразятся национальные команды Грузии и Люксембурга. Финал состоится 26 марта, его победитель получит право сыграть на чемпионате Европы-2024 в Германии.

Ранее сборная Казахстана не смогла квалифицироваться на Евро напрямую из отборочной группы, заняв в ней 4-е место после гостевого поражения от Словении в решающем матче.