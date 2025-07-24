Где и когда в Астане проходят бесплатные тренировки

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Жителям города доступны 5 бесплатных проектов

Фото: акимат Астаны

В Астане разработаны и успешно реализуются ряд специальных программ и проектов в целях увеличения числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций рассказал исполняющий обязанности руководителя столичного Управления физической культуры и спорта Азамат Агзамов, передает Kazpravda.kz

По словам Азамата Агзамова, жителям города доступны следующие бесплатные проекты:

1. Спортивно-социальный проект «Aulafit»;
2. Тренировочный проект по самообороне «Начни с себя»;
3. Бесплатные занятия йогой;
4. Бесплатные занятия скандинавской ходьбой;
5. Летний спортивный проект «Funny Sport».

Проект «Aulafit» – одна из масштабных ежегодных инициатив, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди жителей города. Реализуемый при поддержке акимата Астаны проект проходит уже пятый год подряд.

В летнем сезоне 2025 года тренировки пройдут в 30 дворах в шести районах города. Бесплатные занятия будут проходить с понедельника по субботу до конца сентября. Возрастных ограничений для участников нет. Расписание и адреса тренировок опубликованы на страницах Управления физической культуры и спорта Астаны и проекта «Aulafit» в социальных сетях.

«В прошлом году в рамках этого проекта 15 профессиональных тренеров работали с 3 000 человек в 30 дворах столицы. Проект впервые стартовал в 2020 году и вносит значительный вклад в популяризацию здорового образа жизни и развитие активного отдыха», — говорит Азамат Агзамов.

В своем выступлении спикер добавил, что буквально на днях в столичном парке «Триатлон» официально стартовали занятия по адаптивной физкультуре в рамках акции «Астана – город без наркотиков».

Бесплатные занятия Василия Тахтай в рамках данной акции проходят в столице третий год подряд. В этом году в программу включили парк «Коктал». Участвовать в проекте могут все жители города старше 6 лет. Стоит отметить, что активное участие в тренировках принимают горожане с ограниченными возможностями.

Занятия будут проводиться по вторникам, четвергам и субботам в 19:00 и 20:00 до 1 сентября.

Также с начала августа для жителей и гостей города будут проводиться бесплатные занятия йогой и скандинавской ходьбой. Занятия будут проходить три раза в неделю по вечерам в шести парках столицы до сентября.

Точное расписание и подробная информация о бесплатных тренировках в ближайшее время будут опубликованы на официальном сайте и страницах управления в социальных сетях.

В завершение выступления спикер рассказал о летнем спортивном проекте «Funny Sport». В рамках него в парках и на открытых городских площадках проводятся бесплатные спортивные мероприятия и мастер-классы. Участие в них могут принять все – от детей до пожилых людей.

Мероприятия регулярно организуются в популярных парках столицы, в частности, Центральном, парке «Триатлон», «Жетысу» и других общественных зонах отдыха. Точный график и подробная информация о проекте будут опубликованы заранее в социальных сетях ведомства.

«Перечисленные проекты – конкретное проявление системной работы, направленной на популяризацию массового спорта среди жителей Астаны, укрепление здоровья и формирование активного образа жизни в обществе», – подытожил Азамат Агзамов.

#Астана #Спорт #тренировки

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