Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию по реабилитации Семипалатинского региона

В ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН единогласно была принята резолюция о международном сотрудничестве и координации деятельности в целях реабилитации населения, восстановления окружающей среды и экономического развития Семипалатинского региона в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел РК

85 стран-членов ООН выступили соавторами резолюции.

«Одобренная резолюция по Семипалатинскому региону является наглядным свидетельством озабоченности международного сообщества долгосрочными последствиями ядерных испытаний для жизни и здоровья людей, особенно детей и других уязвимых групп.

В документе признается важная роль правительства Казахстана в выделении внутренних ресурсов для содействия удовлетворению потребностей Семипалатинского региона, а также звучит призыв к международному сообществу «оказывать Казахстану помощь в разработке и осуществлении специальных программ и проектов лечения и обслуживания пострадавшего населения, а также в усилиях по обеспечению экономического роста и устойчивого развития в Семипалатинском регионе», – говорится в сообщении МИД.