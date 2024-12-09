Генсек ООН высказался по ситуации в Сирии

Сирия переживает исторический момент. После 14 лет конфликта, который привёл к бесчисленным жертвам и разрушениям, ситуация в стране меняется с невероятной скоростью. Освобождение политических заключённых, изменения в балансе сил и призывы к переходным процессам создают уникальную возможность для новой эры мира, справедливости и восстановления, однако неопределенность сохраняется, пишут Новости ООН

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«После 14 лет жестокой войны и падения диктаторского режима сегодня народ Сирии получает историческую возможность построить стабильное и мирное будущее, – говорится в заявлении, с которым от имени Генерального секретаря ООН выступила его пресс-служба. – Будущее Сирии должны определять сами сирийцы, и мой Специальный посланник будет работать с ними для достижения этой цели».

По словам Антониу Гутерриша, необходимо проделать большую работу, чтобы обеспечить упорядоченный политический переход к обновленным институтам. Он вновь призвал стороны к спокойствию и отказу от насилия, а также защите прав всех сирийцев без какой-либо дискриминации.

«…неприкосновенность дипломатических и консульских учреждений и их сотрудников должна соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом», – добавил глава ООН.

Он также подчеркнул, что «суверенитет, единство, независимость и территориальная целостность Сирии должны быть восстановлены».

27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.

По данным собеседника агентства ТАСС, экс-президент Сирии получил убежище в России.