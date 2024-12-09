Генсек ООН высказался по ситуации в Сирии

В мире
121

Сирия переживает исторический момент. После 14 лет конфликта, который привёл к бесчисленным жертвам и разрушениям, ситуация в стране меняется с невероятной скоростью. Освобождение политических заключённых, изменения в балансе сил и призывы к переходным процессам создают уникальную возможность для новой эры мира, справедливости и восстановления, однако неопределенность сохраняется, пишут Новости ООН

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

«После 14 лет жестокой войны и падения диктаторского режима сегодня народ Сирии получает историческую возможность построить стабильное и мирное будущее, – говорится в заявлении, с которым от имени Генерального секретаря ООН выступила его пресс-служба. – Будущее Сирии должны определять сами сирийцы, и мой Специальный посланник будет работать с ними для достижения этой цели».

По словам Антониу Гутерриша, необходимо проделать большую работу, чтобы обеспечить упорядоченный политический переход к обновленным институтам. Он вновь призвал стороны к спокойствию и отказу от насилия, а также защите прав всех сирийцев без какой-либо дискриминации.

«…неприкосновенность дипломатических и консульских учреждений и их сотрудников должна соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом», – добавил глава ООН.

Он также подчеркнул, что «суверенитет, единство, независимость и территориальная целостность Сирии должны быть восстановлены».

27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.

По данным собеседника агентства ТАСС, экс-президент Сирии получил убежище в России.

 

#ООН #Сирия #генсек #Антониу Гутерриш

Популярное

Все
Гран-при республиканского айтыса завоевал житель Кызылорды
В полиции сделали заявление по делу погибшего дяди Шерзата Болата
Башар Асад с семьей прибыл в Москву
Около 30 должностных лиц в Казахстане наказали в водной сфере
Итоги года: 6 млн внутренних туристов и доходы в 224 млрд тенге укрепили туризм Казахстана
Народный любимец: Димаш Кудайберген получил новую награду
Трое человек пострадало в ДТП из-за пьяного водителя в Семее
Огромный штраф выплатит экс-работник столичного управления за взятку
Жители Туркестанской области почувствовали землетрясение
Софья Самоделкина выступит на республиканском чемпионате в Караганде
Семь банков наказали за несоблюдение требований информбезопасности
Около 50 финпирамид выявили в РК с начала года
Число краж в Казахстане снизилось на треть
Работодатели Казахстана задолжали 4,4 млрд тенге зарплаты
Сдержать рост цен в предновогодние дни намерены в правительстве
Новый метод распространения «синтетики» выявила прокуратура Туркестанской области
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
В Конго удвоилось число случаев неизвестного заболевания
Рассылку об опасных пробниках духов проверили в РК
Главнокомандующий Национальной гвардией посетил воинскую часть в столице
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Предки Чингисхана из рода мугул
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Пример мужества, стойкости и долга
Где купить соғым в Астане
Производство шоколада может прекратиться
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Бектенову представили план развития NU, НИШ и «Назарбаев Фонда»
Коммунальная перезагрузка
Орден «Достық» II степени вручили послу Китая в Казахстане
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Запасы 800 тысяч тонн редкоземельных металлов обнаружили в Казахстане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Больничный теперь не подделаешь
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева

Читайте также

Белый холст выставили на аукцион за 1,4 миллиона евро
В Токио планируют ввести четырёхдневную рабочую неделю
Минюст Южной Кореи запретил президенту выезд из страны
Главную рождественскую елку зажгли в Ватикане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]