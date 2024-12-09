Башар Асад с семьей прибыл в Москву

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Бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

«Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», - сообщил агентству источник в Кремле.

Москва считает необходимым возобновление переговоров по урегулированию ситуации в Сирии под эгидой ООН. Лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.

Ранее, Reuters сообщал, что Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе. По данным Flightradar24, самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из Дамаска в 1:55 UTC (4:55 по сирийскому времени). Самолет направился в сторону прибрежных районов, где расположены российские военные базы. В 2:32 UTC борт резко развернулся и начал снижаться. В 2:39 самолет пропал с радаров, в это время он находился на высоте 500 метров.