Башар Асад с семьей прибыл в Москву

В мире
71
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По данным собеседника агентства ТАСС, экс-президент Сирии получил убежище в России

Фото: SANA/dpa/picture alliance

Бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

«Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», - сообщил агентству источник в Кремле.

Москва считает необходимым возобновление переговоров по урегулированию ситуации в Сирии под эгидой ООН. Лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.

Ранее, Reuters сообщал, что Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе. По данным Flightradar24, самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из Дамаска в 1:55 UTC (4:55 по сирийскому времени). Самолет направился в сторону прибрежных районов, где расположены российские военные базы. В 2:32 UTC борт резко развернулся и начал снижаться. В 2:39 самолет пропал с радаров, в это время он находился на высоте 500 метров.

 

#Россия #Сирия #Башар Асад

Популярное

Все
В полиции сделали заявление по делу погибшего дяди Шерзата Болата
Гран-при республиканского айтыса завоевал житель Кызылорды
Итоги года: 6 млн внутренних туристов и доходы в 224 млрд тенге укрепили туризм Казахстана
Трое человек пострадало в ДТП из-за пьяного водителя в Семее
Башар Асад с семьей прибыл в Москву
Около 30 должностных лиц в Казахстане наказали в водной сфере
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Предки Чингисхана из рода мугул
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Пример мужества, стойкости и долга
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Где купить соғым в Астане
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Бектенову представили план развития NU, НИШ и «Назарбаев Фонда»
Орден «Достық» II степени вручили послу Китая в Казахстане
Коммунальная перезагрузка
Запасы 800 тысяч тонн редкоземельных металлов обнаружили в Казахстане
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
80 лет Казахской национальной консерватории им. Курмангазы
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Больничный теперь не подделаешь
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева

Читайте также

Reuters: Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе
Президент Сирии Асад, вероятно, покинул Дамаск
Исламисты захватили город Дараа на юго-западе Сирии
Президент Южной Кореи извинился за военное положение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]