Свежий выпуск Герои эпохи на сцене Наталья РЫЖКОВА, Караганда

На сцену вышли исторические герои – султаны Керей и Жанибек, Кобланды-батыр, аксакалы, гонцы. Бии и султаны высказали свое мнение, и старейшина принял решение. Зрители увидели ритуал посвящения Керея в ханы: на него надели белый чапан и пронесли на белой кошме.

Заместитель директора стадиона «Шахтер» Айгуль Дементьева рассказала, что школьники охотно участвуют в таких постановках-реконструкциях. До этого ребята уже «перемещались» на поле боя у деревни Крюково в Великую Отечественную войну, а позже «оказались» в ХVIII веке – «провели» победоносную Анракайскую битву с джунгарами.