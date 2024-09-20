Дискуссии охватили все слои электората. И деятельное участие экспертов и общественных активистов в обсуждении ключевых вопросов, связанных с будущей надежностью и устойчивостью отечественной энергетики, в целом позволит при всенародном волеизъявлении отсечь негативное влияние демагогов, популистов и просто людей несведущих.

Вот и в Алматы на днях по инициа­тиве Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) и Национальной академии наук РК прошло заседание Национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat.» на тему «Казахстан и мирный атом: новые возможности и приоритеты развития».

Участниками заседания стали ведущие казахстанские ученые и эксперты в сфере ядерной физики, безопасности ядерных технологий, атомной энергетики и промышленности, представители общественных объединений, Консультационного совета New Nuclear Watch Institute в Центральной Азии, Совета ветеранов атомной науки, энергетики и промышленности РК, эксперты-политологи и члены Общественного совета Алматы.

– Референдум как форма народного волеизъявления является достаточно распространенной практикой. И зарубежные, и отечественные примеры показали, что референдум в решении ряда важных для государства вопросов выступает намного более удобным инструментом, позволяющим эффективно разрешить спорную ситуацию, благодаря своей сущности и более гибкой возможности определения желаемой цели, – подчеркнула, выступая на открытии заседания, заместитель директора КИСИ Алуа Жолдыбалина. – Чаще всего к референдуму прибегают в Швейцарии, там плебисцит в современной истории проводился более 400 раз! Часто к такой процедуре прибегают и в других европейских странах, где за последние 200 лет референдумы имели место 149 раз, на Среднем и Ближнем Востоке – 93 раза, в странах Азии – 30 раз. Полагаю, инициирование референдума в Казахстане является логичным и обоснованным. В своей предвыборной платформе Глава государства подчеркнул, что все наиболее значимые для Казахстана вопросы будут решаться через референдум.

Это будет четвертый референдум в истории страны, и самое главное сейчас – провести качественную разъяснительную работу среди граждан.

Вице-президент НАН РК при Президенте РК Абай Серикканов поделился с экспертами видением перспективы. По словам спикера, атомные технологии и устойчивое развитие является ключевым направлением для нашей страны в условиях глобальных вызовов энергетического перехода.

При этом стремление Казахстана к низкоуглеродному будущему требует инновационных подходов, и атомная энергетика играет важнейшую роль в этом процессе. Обладая крупными разведанными запасами природного урана (2-е место в мире) и заводом по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) в Усть-Каменогорске, Казахстан имеет все шансы дополнить существующий дореакторный ядерный топливный цикл (от добычи урана и его обогащения до выпуска топливных таблеток и ТВС) строительством собственной АЭС. Что повысит энергетическую безопасность страны, снизит выбросы углекислого газа и позволит достичь параметров безуглеродной экономики.

Академия наук Казахстана вносит свой вклад в решение этой задачи. Уже сейчас можно сказать, что наличие чистых атомных электростанций даст серьезный толчок развитию отечественных инноваций и науки. Предварительные итоги форсайт-исследований Академии наук показывают, что атомная энергетика открывает новые возможности для нано- и материаловедения, радиационной безопасности, ядерных технологий и высокотехнологичного машиностроения.

Несмотря на высокие начальные затраты, атомные станции обеспечивают долгосрочную стабильность и конкурентоспособность благодаря продолжительному сроку службы АЭС.

Директор департамента «Институт ядерной физики» Министерства энергетики РК Мурат Тулегенов остановился на таком аспекте, как кадровый потенциал атомной промышленности в Казахстане.

По его словам, для работы на АЭС понадобятся такие специалисты, как электрики, механики, дозиметристы. Поскольку объект радиационно опасный, должны быть специалисты по радио­экологии, радиационному воздействию на людей. Физиков-ядерщиков готовят в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, Евразийском национальном университете им. Льва Гумилева и Восточно-Казахстанском техническом университете им. Даулета Серикбаева.

Кроме того, директор департамента рассказал о современных условиях строгого контроля над деятельностью на атомных объектах. Так, МАГАТЭ заранее никогда не предупреждает о приезде своих представителей. Об этом узнают накануне проверки. Необоснованными, по мнению эксперта, считаются также и опасения части граждан по поводу возможного обмеления или перегрева вод озера Балхаш из-за соседства с АЭС.

Эксперт в области ядерной безопасности Олег Романенко особое внимание уделил этой теме, изложив свои доводы против основных аргументов противников строительства АЭС в нашей республике. Специалист упомянул о конструктивных недоработках реакторов, приведших к авариям на Чернобыльской АЭС и Фукусиме, и о том, что референтные блоки с реакторами нового поколения 3 и 3+ избавлены от прежних проблем. По его мнению, АЭС Казахстану крайне необходима.

Принявшие участие в заседании эксперты обратили внимание на различные аспекты функционирования государства, которые могут быть затронуты при строительстве АЭС: экономику, социальную сферу, экологию, технологии безопасности.

В ходе обсуждения был дан ответ на вопрос, почему принять решение о строи­тельстве АЭС в Казахстане необходимо именно сегодня.

Как подчеркнул член совета директоров Ассоциации развития атомной индустрии Дастан Елеукенов, еще десять лет назад такой шаг не всем представлялся бы бесспорным. Однако развитие ядерных технологий и повышение их безопаснос­ти продемонстрировало способность ученых найти эффективные ответы на все имеющиеся опасения.

Председатель консультационного совета New Nuclear Watch Institute в Центральной Азии Бауржан Иб­раев обозначил стратегическую значимость энергетической независимости и безопас­ности страны. По его словам, наступающие технологические и социальные изменения способствуют критическому увеличению спроса на электроэнергию. Этому способствуют процессы индустриализации, урбанизации, развития «цифровых» технологий, Интернета, «облачных» сервисов и искусственного интеллекта, ведущие к значительному увеличению потребления электроэнергии.

При этом в республике существует проблема неэффективной энергоемкости промышленного сектора из-за морально устаревших технологий, используемых видов генерации электричества с очень низким КПД.

С точки зрения долгосрочного развития отечественной экономики и экономической стабильности, укрепления энергетического сектора, экологической безопасности, а также перспектив истощения природных ресурсов, альтернативы атомной энергетике нет.

Председатель Гражданского альянса Алматы, член городского Народного штаба за строительство АЭС Кайыржан Абдыхалыков привел свои аргументы в пользу строительства АЭС.

– Строительство атомной электростанции, как и развитие атомной энергетики, обусловлено как экономическими, так и социальными выгодами, – сказал глава альянса. – Надежное энергоснабжение придаст дополнительный импульс соз­данию новых производств, что, соответственно, приведет к появлению новых квалифицированных рабочих мест. Казахстан сможет воплотить в жизнь крупные промышленные проекты, получит доступ к конкурентоспособным передовым технологиям, что в долго­срочной перспективе позволит обеспечить высокий уровень устойчивого развития.

Участники площадки «КИСИ GPS» выразили надежду, что состоявшееся обсуждение позволит повысить осведомленность казахстанцев о плюсах и минусах атомной энергетики и безопас­ности АЭС и подготовить их к принятию осознанного решения на предстоящем референдуме.