Гибель отца и четверых детей в Алматинской области: названа предварительная причина смерти

В Департаменте полиции Алматинской области озвучили предварительную причину гибели отца с детьми, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: polisia.kz

Напомним, 4 мая в селе Кольащы Алматинской области в частном жилом доме, по предварительной версии отравившись неизвестным веществом, скончались 6 человек: мужчина 1984 года рождения и четверо детей 2008, 2010, 2013 и 2018 годов рождения. Также в больницу села Шамалган госпитализировали женщину 1985 года рождения.

В тот же день около 16:00 сообщение об инциденте поступило в управление полиции Карасайского района.

«Факт незамедлительно зарегистрирован в районной полиции. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся все необходимые следственные действия с назначением судебно-медицинской экспертизы.

Отметим, что для полноты расследования на место вызвали исследовательскую испытательную пожарную лабораторию Департамента по чрезвычайным ситуациям, газовую службу и санитарно-эпидемиологическую службу Алматинской области», – отметили в ДП.

Окончательное решение будет принято по результатам назначенных экспертных проверок, однако, по предварительным данным, семья отравилась угарным газом.