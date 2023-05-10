Отца и четверых детей убило неизвестное вещество в Алматинской области

В селе Кольащы Алматинской области неизвестным веществом отравились мужчина и его четверо детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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По данным областного ДЧС, трагедия произошла 4 мая.

«В частном жилом доме предварительно получили отравление неизвестным веществом 6 человек (2 взрослых и 4 детей). В результате мужчина 1984 года рождения (отец) и четверо детей (дочь 2010 года рождения и сыновья 2008, 2013, 2018 годов рождения) скончались», – проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Также госпитализирована женщина 1985 года рождения (мать). Ее состояние тяжелое, она находится в реанимационном отделении.

«Предварительная причина – отравление неизвестным веществом. Для выяснения обстоятельств на место вызова незамедлительно были направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория Департамента по ЧС, газовая служба и СЭС», – добавили в ведомстве.

Первично собранный материал передан в управление полиции Карасайского района.