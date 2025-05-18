Гибнущего котенка спасли при помощи массажа сердца и искусственного дыхания
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Спасатели подарили крохотному домашнему питомцу вторую жизнь, передает Kazpravda.kz
В Актобе произошла трогательная история спасения: домашний котёнок упал в канализационную трубу глубиной около 2 метров и оказался в воде без сознания.
Спасатели оперативно прибыли на место, вытащили животное и начали реанимацию прямо на месте происшествия — провели массаж сердца и искусственное дыхание. Через некоторое время котёнок начал дышать.
Спасённый питомец был передан хозяевам.