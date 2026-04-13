Гимнаст Милад Карими принес Казахстану третью медаль этапа Кубка мира

Он завоевал серебряную медаль в упражнениях на перекладине

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский гимнаст Милад Карими стал вторым на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Карими завоевал серебряную медаль в упражнениях на перекладине. В финале казахстанец набрал 14,933 балла.

Первым стал Тан Цзяхун (Тайбэй) - 15,233. Анхель Барахас (Колумбия) показал третий результат - 14,833.

Днём ранее в упражнениях на коне Зейнолла Идрисов завоевал "серебро", а Нариман Курбанов - "бронзу", отметили в НОК.

