Саудовская Аравия готовится к Хаджу-2026

Мусульманский мир находится в преддверии одного из главных духовных событий года

Фото: Kazpravda.kz / Наталия Буланова

В Саудовской Аравии подготовка к сезону хаджа, который пройдет с 25 по 30 мая 2026 года, вступила в финальную фазу. В условиях беспрецедентного наплыва верующих профильные министерства Королевства развернули масштабные инфраструктурные, технологические и медицинские проекты для обеспечения безопасности паломников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Islam-portal.ru

Цифровая революция: автономный контроль и управление потоками

Главной особенностью текущего сезона стала тотальная цифровизация всех этапов паломничества через единую государственную платформу.

Официальное мобильное приложение для паломников получило глобальное обновление. Теперь вся система навигации, электронные пропуска и персональные карты медицинского сопровождения способны полноценно работать без доступа к сети Интернет. Это решает критическую проблему перегрузки мобильных сетей в местах массового скопления людей.

Внутри мечети Аль-Харам запущена интеллектуальная система мониторинга плотности толпы. Паломники могут в реальном времени отслеживать уровень загруженности секторов по простой цветовой шкале, выбирая наименее загруженные часы для совершения ритуальных обходов вокруг Каабы.

Климатический щит и логистика в условиях майской жары

Поскольку в 2026 году ключевой день хаджа — День Арафа (26 мая) — приходится на конец мая, власти уделили повышенное внимание защите людей от высоких температур.

Наземное метро святых мест переведено на автоматизированный режим работы. Частота движения поездов между палаточными городками в Мине, Муздалифе и долиной Арафат увеличена до максимума, чтобы полностью исключить заторы на дорогах.

Пешеходные маршруты, включая многоуровневый комплекс моста Джамарат, оборудованы новыми климатическими установками и системами мелкодисперсного распыления воды, призванными снизить температуру воздуха на путях следования паломников.

Санитарный кордон и забота о здоровье

Министерство здравоохранения Королевства развернуло круглосуточные посты контроля во всех авиационных, морских и сухопутных гаванях страны.

Для прибывающих верующих запущен интерактивный мультиязычный справочник, переведенный на восемь основных языков. Информационная система содержит пошаговые алгоритмы по профилактике тепловых ударов, инфекционных заболеваний и правилам оказания первой помощи.

Инспекторы ведомства по контролю за продуктами и лекарствами завершили проверку всех аккредитованных точек питания и центров гостеприимства в Мекке и Медине. На всех объектах введена система сквозного цифрового мониторинга свежести и качества поставляемых продуктов.

Благодаря сочетанию строгих санитарных правил, технологических инноваций и вековых традиций гостеприимства, Саудовская Аравия готова обеспечить максимальную безопасность и духовный комфорт для миллионов мусульман со всего земного шара в сезоне 2026 года.