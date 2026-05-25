Саудовская Аравия готовится к Хаджу-2026

В мире

Мусульманский мир находится в преддверии одного из главных духовных событий года

Фото: Kazpravda.kz / Наталия Буланова

В Саудовской Аравии подготовка к сезону хаджа, который пройдет с 25 по 30 мая 2026 года, вступила в финальную фазу. В условиях беспрецедентного наплыва верующих профильные министерства Королевства развернули масштабные инфраструктурные, технологические и медицинские проекты для обеспечения безопасности паломников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Islam-portal.ru

Цифровая революция: автономный контроль и управление потоками

Главной особенностью текущего сезона стала тотальная цифровизация всех этапов паломничества через единую государственную платформу.

Официальное мобильное приложение для паломников получило глобальное обновление. Теперь вся система навигации, электронные пропуска и персональные карты медицинского сопровождения способны полноценно работать без доступа к сети Интернет. Это решает критическую проблему перегрузки мобильных сетей в местах массового скопления людей.

Внутри мечети Аль-Харам запущена интеллектуальная система мониторинга плотности толпы. Паломники могут в реальном времени отслеживать уровень загруженности секторов по простой цветовой шкале, выбирая наименее загруженные часы для совершения ритуальных обходов вокруг Каабы.

Климатический щит и логистика в условиях майской жары

Поскольку в 2026 году ключевой день хаджа — День Арафа (26 мая) — приходится на конец мая, власти уделили повышенное внимание защите людей от высоких температур.

Наземное метро святых мест переведено на автоматизированный режим работы. Частота движения поездов между палаточными городками в Мине, Муздалифе и долиной Арафат увеличена до максимума, чтобы полностью исключить заторы на дорогах.

Пешеходные маршруты, включая многоуровневый комплекс моста Джамарат, оборудованы новыми климатическими установками и системами мелкодисперсного распыления воды, призванными снизить температуру воздуха на путях следования паломников.

Санитарный кордон и забота о здоровье

Министерство здравоохранения Королевства развернуло круглосуточные посты контроля во всех авиационных, морских и сухопутных гаванях страны.

Для прибывающих верующих запущен интерактивный мультиязычный справочник, переведенный на восемь основных языков. Информационная система содержит пошаговые алгоритмы по профилактике тепловых ударов, инфекционных заболеваний и правилам оказания первой помощи.

Инспекторы ведомства по контролю за продуктами и лекарствами завершили проверку всех аккредитованных точек питания и центров гостеприимства в Мекке и Медине. На всех объектах введена система сквозного цифрового мониторинга свежести и качества поставляемых продуктов.

Благодаря сочетанию строгих санитарных правил, технологических инноваций и вековых традиций гостеприимства, Саудовская Аравия готова обеспечить максимальную безопасность и духовный комфорт для миллионов мусульман со всего земного шара в сезоне 2026 года.

 

 

#Саудовская Аравия #хадж

Популярное

Все
Гимнастка Эвелина Ежова выиграла этап Кубка вызова в Ташкенте
Саудовская Аравия готовится к Хаджу-2026
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Фармзавод за 32,5 млрд тенге построят в Алматинской области
Казахстанские борцы завоевали ещё шесть медалей на молодежном ЧА
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
В Японии будут мониторить соцсети для выявления нелегалов
На Филиппинах обрушился строящийся девятиэтажный отель
Стрельба произошла возле резиденции Трампа в Вашингтоне

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]