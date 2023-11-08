Гизат Нурдаулетов озвучил ряд предложений секретарям совбезов СНГ

Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Москве состоялась XI встреча секретарей советов безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств, в которой принял участие секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи прошел обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам обеспечения безопасности на пространстве Содружества.

Стороны обсудили вызовы и угрозы международной безопасности в современных условиях, обеспечение общественно-политической стабильности в условиях роста гибридных угроз, а также вопросы водопользования и сотрудничества стран СНГ в сфере совместного управления, использования и охраны водных ресурсов.

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности, высказал ряд предложений по развитию взаимодействия с учетом интересов РК.

 

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