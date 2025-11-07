После официальной части встречи Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев продолжили беседу в неформальной обстановке и с крыльца Белого дома осмотрели строительство нового бального зала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Бальный зал станет новой пристройкой к Белому дому, и это самое значительное изменение внешнего вида здания с 1942 года, когда у него появилось восточное крыло.

Зал должен будет вмещать 900 человек. Ожидается, что строительство будет завершено до окончания нынешнего президентского срока Дональда Трампа.