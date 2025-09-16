Планы строительства нового бального зала в Белом доме для приема высокопоставленных гостей подверглись корректировке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Как заявил президент Дональд Трамп в коротком телефонном интервью NBC News, «мы сделаем его немного больше». Зал должен будет вмещать 900 человек, а не 650, как планировалось изначально. Таким образом, «немного больше» — это больше на 40%.

«Он будет высшего класса, настолько хорош, насколько это может быть сделано в любой точке мира»,— заявил Трамп.

Стоимость проекта оценивается в $200 млн. По словам президента, он лично поучаствует в финансировании строительства. Кроме того, средства внесут частные жертвователи или, по словам Дональда Трампа, «патриоты».

Бальный зал станет новой пристройкой к Белому дому, и это самое значительное изменение внешнего вида здания с 1942 года, когда у него появилось восточное крыло. Ожидается, что строительство будет завершено до окончания нынешнего президентского срока Дональда Трампа.