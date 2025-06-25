Глава государства дал старт XI международному военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын»

Президент
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Президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии XI международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В этом году масштабное мероприятие, объединившее около 800 участников из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, проходит в Актюбинской области.

Сбор посвящен двум знаменательным датам: 80-летию Великой Победы и 100-летию Алии Молдагуловой. В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль военно-патриотического сбора в деле укрепления духа молодого поколения.

– В этом году «Айбын» посвящен 100-летию со дня рождения отважной дочери казахского народа, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Подвиг бесстрашной девушки-снайпера золотыми буквами вписан в историческую летопись нашего народа и дружественных нам стран. Алия Молдагулова отправилась на фронт совсем юной, попав в самое пекло жестоких сражений. В кровопролитных боях она проявила подлинный пример героизма и беззаветной верности долгу. В этом году мы празднуем 80-летие Великой Победы, отдавая дань памяти и благодарности поколению победителей. Для Казахстана этот исторический юбилей имеет огромное значение. Наш народ внес неоценимый вклад в Победу, отстаивая идеалы свободы и справедливости. На фронт были призваны 1 миллион 200 тысяч наших соотечественников, около половины из которых погибли. Дни и ночи казахстанцы трудились на полях, заводах и фабриках, снабжая армию продовольствием, вооружением и боеприпасами. Мы всегда будем бережно хранить память о мужестве и стойкости наших доблестных воинов и тружеников тыла, преодолевших неимоверные испытания во имя мира и спокойствия на Земле, – сказал Глава государства.

По словам Президента, в нынешнее нестабильное время важно сохранять приверженность исторической правде и помнить уроки той страшной войны.

– Необходимо, чтобы молодежь в полной мере осознавала ценность и цену мира. Вы все видите, что с каждым годом усиливаются глобальные противоречия и множатся межгосударственные конфликты. В этих непростых условиях особое значение приобретают взаимопонимание, доверие и согласие между нашими странами. Сегодняшние масштабные соревнования вносят значимый вклад в расширение наших многогранных связей с зарубежными странами, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, служба в армии – это высокая честь. Казахстан придает особое значение военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

– Сильная армия – оплот нашей Независимости и гарант динамичного развития страны. Сегодня в строю стоят по-настоящему патриотичные, смелые и крепкие духом граждане. Будущее казахстанской армии – в ваших руках! Вы также вносите свой вклад в строительство Справедливого и Безопасного Казахстана. Как Верховный главнокомандующий я твердо верю в нашу молодежь – образованную, честную и целеустремленную. В ближайшие дни вам предстоит продемонстрировать свою смекалку, силу и сноровку. Вы погрузитесь в атмосферу воинской службы и познакомитесь с передовыми технологиями современной армии. Истинный воин знает, что источник всех побед кроется в упорном труде, жесткой самодисциплине и ответственности. В ходе тактических игр вам также понадобятся смелость и решительность, взаимовыручка и слаженная работа в команде. Участники сбора от Казахстана – это лучшие воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз». Уверен, наши ребята не только достойно выступят на состязаниях, но и проявят себя как гостеприимные и радушные хозяева. Желаю вам всем научиться здесь новым по-настоящему важным навыкам, получить яркие и позитивные эмоции, приобрести хороших и верных друзей. Желаю всем успехов! – заявил Президент.

В рамках сбора юные участники продемонстрируют свои способности в интеллектуальной игре «Айбын дарыны», технологическом конкурсе Smart Sarbaz и творческом состязании «Айбын жұлдызы». Программа также включает стрельбу из пневматической винтовки, разборку и сборку автомата Калашникова.

Помимо этого, участников ждут спортивные соревнования, военно-тактическая игра «Күшіміз бірлікте», традиционный вечер у костра с исполнением патриотических песен.

#президент #молодежь #Айбын

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