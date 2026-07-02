Глава государства: Казахстан последовательно инвестирует в развитие человеческого капитала

Президент

В Астане проходит 38-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов с участием Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев рассказал, что на базе Международного центра Alem.ai открыты две школы нового поколения – TUMO и Tomorrow School.

– Совместно с международными партнерами, в числе которых Telegram и Presight, созданы современные исследовательские лаборатории. Искусственный интеллект широко внедряется в систему образования Казахстана. Недавно я подписал Указ, согласно которому ИИ станет центральным элементом модернизации среднего образования. Он будет внедряться как инструмент, расширяющий возможности учителей, но не заменяющий их. Указ предусматривает создание механизма персонализированного обучения, укрепление цифровой инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы и модернизацию образовательных стандартов. Мы также запускаем пилотный проект, который будет масштабирован на всю страну. Он направлен на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами, а также обеспечение каждому ребенку доступа к высококачественному обучению в эпоху ИИ. Искусственный интеллект становится решающим фактором эффективности государственного управления. Казахстан действует на опережение и создает необходимый институциональный потенциал, чтобы занять лидирующие позиции в процессе трансформации. Всемирно известный эксперт в области ИИ, член Совета по развитию искусственного интеллекта доктор Ли Кай Фу недавно провел обучающий семинар по искусственному интеллекту для высшего руководства государственных органов в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai в Астане. Семинар был посвящен стратегическому применению ИИ в государственном управлении, включая использование ИИ-ориентированных операционных моделей, ИИ-агентов и развитие национального технологического стека ИИ в Казахстане. Регулярные программы обучения госслужащих будут способствовать ускоренному внедрению технологий ИИ и повысят эффективность государственного управления. Кроме того, в Казахстане создается первый в нашем регионе специализированный университет искусственного интеллекта. Этот уникальный вуз станет центром передовых исследований, инноваций и подготовки высококвалифицированных специалистов. Инвестируя в образование, таланты и технологии, мы формируем прочную основу национальной экосистемы искусственного интеллекта, – заметил Президент.

 

#президент #люди #капитал #СИИ

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Подиум для всех
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
Первые ракетки страны стартовали с побед
История ожила в «цифре»
Ночь – не время для детских прогулок
Мощности увеличились в три раза
От дипломатии признания к дипломатии влияния
Под властью резца
Пластиковые отходы – в дело
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Врачи помогают получить профессию
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Конституция открывает эпоху цифровизации законодательства
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан
Основа формирования профессионального судейского корпуса
Эстафета чести
Указ Президента Республики Казахстан О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан
Комплексный план модернизации легкой промышленности
Европейский вектор
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Гвардейцы говорят по-казахски
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана
В Казахстан придет долгожданная прохлада
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Президент вручил госнаграды участникам заседания СИИ
Глава государства считает Алатау городом будущего
Наш стратегический приоритет: Токаев об устойчивом развитии…
Казахстан стремится стать ведущим логистическом хабом Евраз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]