Президент Кореи опубликовал пост с благодарностью Касым-Жомарту Токаеву

Ли Чжэ Мён опубликовал пост с благодарностью Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и Комитету национальной безопасности РК за оперативное сотрудничество и помощь в задержании и экстрадиции южнокорейских организаторов телефонного мошенничества, скрывавшихся в РК, сообщает Kazpravda.kz

«Корейские участники преступной группировки, которые через Камбоджу и Вьетнам перебрались в Казахстан и занимались голосовым фишингом в отношении наших граждан, были задержаны на месте. Спустя всего две недели после задержания все они были возвращены в Республику Корея и в настоящее время находятся под следствием полиции. Столь быстро провести весь процесс от задержания до возвращения в страну удалось благодаря активной поддержке и сотрудничеству Президента Казахстана Токаева и Комитета национальной безопасности Казахстана.

Выражаю глубокую признательность Президенту Токаеву и соответствующим ведомствам. Надеюсь, что на саммите «Корея - Центральная Азия», который состоится в следующем месяце, мы сможем встретиться лично и обменяться приветствиями. В отношении преступлений, которые угрожают безопасности и мирной повседневной жизни граждан Республики Корея, не будет сделано ни единого исключения. Где бы ни скрывались преступники, мы будем преследовать их до конца и обязательно добьемся того, чтобы они предстали перед судом», - говорится в заявлении президента Кореи.



