Глава государства наградил ряд выдающихся казахстанцев

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в Акорде вручил выдающемуся художнику Батиме Заурбековой орден «Отан», а известному литературоведу Турсыну Журтбаю – орден «Барыс» I степени. Кроме того, видный государственный деятель Александр Судьин был награжден орденом «Барыс» II степени. Признанному актеру и театральному режиссеру Нурканату Жакыпбаю присуждено звание «Қазақстанның халық әртісі» («Народный артист Казахстана»), а ветерану аграрной отрасли Виктору Хильниченко – звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана»).

Как сказал Глава государства, Батиму Заурбекову отличает яркий, узнаваемый почерк в изобразительном искусстве. Она стояла у истоков отечественной школы гобелена и стала первым профессиональным мастером в этой сфере среди женщин Казахстана.

«Ваше творчество получило признание, Вы стали лауреатом Государственной премии. Вы уделяли особое внимание популяризации истории, самобытности, орнаментального искусства и традиций нашего народа. Ваши произведения украшают знаковые здания Алматы и других городов, хранятся в коллекциях как в Казахстане, так и за рубежом, получая высочайшие оценки авторитетных мировых экспертов. Считаю, что Ваш яркий творческий путь служит прекрасным примером для молодого поколения», – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал Турсына Журтбая видным ученым и ярким писателем, посвятившим всю свою сознательную жизнь развитию национальной духовности.

«Вы приложили много сил для глубокого изучения и всесторонней популяризации жизни и творчества Абая Кунанбаева. Абай – духовный ориентир для всей нации, и, прежде всего, для подрастающего поколения. По сути, постижение Великого мыслителя – это постижение самого казахского народа. Вам принадлежат ценные научные труды, посвященные богатому наследию и биографии Мухтара Ауэзова и других видных представителей национальной культуры. Своими выдающимися произведениями Вы значительно обогатили отечественную литературу», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также поблагодарил Александра Судьина, который с первых лет Независимости принимает активное участие в развитии нашей страны.

«За время работы на ниве государственной службы Вы снискали заслуженные почет и уважение. Достойно представляли интересы народа, будучи депутатом Сената Парламента. Хочу отметить Ваши заслуги в развитии казахстанского парламентаризма на посту вице-спикера и руководителя аппарата Сената. Ваша профессиональная деятельность получила высокую оценку и по праву служит примером беззаветного служения Отечеству», – подчеркнул Президент.

Далее в выступлении было отмечено, что известный режиссер Нурканат Жакыпбай, более полувека отдавший театру и кинематографу, вносит существенную лепту в развитие национальной культуры.

«Вы являетесь живой легендой сцены, а Ваши масштабные постановки получили всенародное признание. Блестяще исполненные Вами роли в десятках спектаклей и кинокартин завоевали глубокое уважение зрителей. Сегодня Вы делитесь своим бесценным опытом с начинающими артистами, открывая им путь в мир искусства», – продолжил Президент.

Глава государства остановился на плодотворной профессиональной и общественной деятельности Виктора Хильниченко, прошедшего путь от агронома до руководителя сельскохозяйственного предприятия «Хильниченко и К», а также проявившего себя в качестве депутата Алматинского областного маслихата.

«Самое главное, Вы никогда не останавливались на достигнутом, ставя перед собой новые и все более сложные цели. Ваш вклад в развитие агропромышленного потенциала региона невозможно переоценить», – отметил Президент.

В завершение Президент подчеркнул, что Казахстан вступил на путь всесторонней модернизации, что находит отражение в фундаментальных изменениях во всех сферах государственной жизни.