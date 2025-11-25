Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял президента World Boxing Геннадия Головкина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента международной федерации World Boxing, назвав это решение признанием вклада именитого спортсмена в развитие мирового бокса, его профессионализма и безупречной репутации.

– Вы действительно внесли огромную лепту в развитие мирового спорта, достойно представляли казахскую школу бокса с его богатейшими традициями и, конечно же, способствовали признанию Казахстана в качестве боксерской спортивной державы. Ваш путь ознаменован многочисленными блестящими победами. Это история силы духа, стойкости, дисциплины, которая вдохновляет миллионы молодых людей не только в Казахстане, но и далеко за пределами нашей страны. Без всяких сомнений, Ваше имя вписано в историю мирового бокса, – сказал Президент.

Глава государства дал высокую оценку работе известного спортсмена на посту президента Национального олимпийского комитета.

– Отдельных слов заслуживают Ваши управленческие успехи. В знак признания Ваших спортивных заслуг мною была предложена Ваша кандидатура на пост президента Национального олимпийского комитета. Мы признательны за большую работу, которую Вы проделали в течение небольшого отрезка времени, работая с национальными федерациями во всех видах спорта. Вам удалось наладить успешное сотрудничество с Международным олимпийским комитетом, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Геннадию Головкину предстоит решить большие задачи на посту руководителя World Boxing.

– Сейчас наступил новый этап в Вашей деятельности, в спортивной работе. Вы избраны президентом World Boxing — это новая международная федерация бокса. Работа только начинается, там ее очень много. Надо отметить, что представитель Казахстана впервые возглавляет глобальную спортивную структуру. Уверен, Ваше профессиональное видение позволит вывести организацию на новый уровень, откроет новые горизонты для развития бокса, – подчеркнул он.

Глава государства наградил Геннадия Головкина орденом «Барыс» I степени за выдающиеся заслуги перед отечественным спортом. Геннадий Головкин поблагодарил Президента за высокую оценку, доверие и поддержку. Он отметил, что продолжит прилагать все усилия для дальнейшего развития бокса и укрепления его позиций как в Казахстане, так и на международном уровне.