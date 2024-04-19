Глава государства наградил Садыра Жапарова орденом «Достық» I степени

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В ходе церемонии глава нашего государства отметил огромный вклад Садыра Нургожоевича в развитие и укрепление двусторонних отношений.

«Кыргызстан – братская страна, с которой нас связывают глубокие и исторические корни. Кыргызстан – наш ближайший и надежный стратегический партнер. Наши взаимовыгодные отношения крепко связаны узами братства двух народов. Я высоко оцениваю Вашу роль в этом деле», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана подчеркнул, что наша страна заинтересована в расширении стратегического партнерства и союзничества с Кыргызстаном. Он заявил, что вечная дружба и нерушимое братство будут только крепнуть во имя светлого будущего двух народов.

«Несомненно, большая заслуга в укреплении многосторонних связей принадлежит Вам. В знак особого уважения и искренней благодарности я принял решение наградить Вас орденом «Достық» I степени. Уверен, что эта награда будет способствовать активизации двусторонних отношений. Пусть дружба между Казахстаном и Кыргызстаном будет вечной!»– заявил глава нашего государства.

Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и выразил готовность приложить все усилия для дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзничества между нашими странами.