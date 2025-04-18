Глава государства наградил сотрудников правоохранительных органов Мангистау

Президент
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В ходе поездки в Мангистаускую область Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с сотрудниками правоохранительных органов региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства отметил их важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в стране.

– Вы усердно трудитесь во имя построения Справедливого Казахстана и укоренения в обществе принципа Закона и Порядка. Даже в самой опасной ситуации вы с честью выполняете возложенные на вас обязанности. Искренне благодарю вас! Я принял решение вручить государственные награды представителям правоохранительных структур за их безупречную службу в обеспечении безопасности региона. Как Президент, я всегда поддерживаю сотрудников правоохранительных органов и высоко ценю ваш труд. Уверен, что вы всегда будете надежной опорой государства и защитниками народа, оставаясь верными своему долгу, – сказал Президент.

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, группа офицеров и сержантов награждена орденом «Айбын» II степени, а также медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін».

#президент #награждение #Мангистау

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