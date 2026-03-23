Глава государства отметил, что инициатива открывает новый этап реализации общенационального проекта «Таза Қазақстан» и символично совпадает с периодом обновления природы в дни Наурызнама.

"В рамках «Тазару күні» по всей стране начата масштабная экологическая акция, она открывает новый этап в реализации общенационального проекта «Таза Қазақстан». Это особый день в праздновании декады Наурызнама. Обновление нашего общества стало частью обновления самой природы. Такое временное совпадение не может не вдохновлять всех нас на самоотверженный труд на благо нашей Родины. Повсеместно начинается реализация инициативы «Мөлдір бұлақ». В рамках данного проекта мы расчистим природные родники, прибрежные зоны и водоемы. Продолжится массовая посадка деревьев, уборка дворов, парков и скверов", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что в новой народной Конституции, принятой в дни празднования Наурыза, одним из базовых принципов нашего мировоззрения сформулировано бережное отношение граждан нашей страны к природе.

"Нет сомнений в том, что Новая Народная Конституция станет ядром общественной консолидации, нравственным и правовым ориентиром, незыблемой основой нашей Независимости. Конституция сформирует в обществе такие важнейшие мировоззренческие и поведенческие принципы, как единство, созидательный и ответственный патриотизм и, конечно, «Таза Қазақстан». Суть идеологической концепции «Таза Қазақстан» – это не только чистота наших улиц, дворов и быта, но и чистота наших помыслов, направленных на достижение благополучия для граждан Казахстана. Поздравляю всех соотечественников с «Тазару күні»! Все больше наших граждан выбирают экологический стиль поведения, рациональное потребление ресурсов, и это залог светлого будущего", - акцентировал он.

Глава государства призвал казахстанцев присоединиться к экологическим инициативам, отметив, что все больше граждан выбирают экологичный образ жизни и рациональное потребление ресурсов.