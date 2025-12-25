Программа рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с посещения ТОО «Амир и Д», где он был ознакомлен с деятельностью предприятий, производящих медицинские изделия и лекарственные средства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент осмотрел основные цеха по выпуску медицинских препаратов и образцы готовой продукции. ТОО «Амир и Д» производит различные виды экспресс-тестов для диагностики социально значимых заболеваний, в том числе для определения гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, инфаркта миокарда, а также для выявления наркотических и психотропных веществ. Предприятие производит свыше 200 наименований медицинских изделий.

На сегодняшний день здесь трудятся 94 сотрудника. Глава государства также был проинформирован о деятельности фармацевтического предприятия ТОО «Super-pharm», которое является одним из ведущих производителей медицинских изделий в Казахстане. На заводе работают более 600 сотрудников. Компания обеспечивает порядка 30% от всего объема потребности страны в одноразовых медицинских изделиях.

В частности, предприятие выпускает хирургические и процедурные комплекты для различных видов операций, все типы медицинских масок, защитную одноразовую одежду, изделия санитарно-гигиенического назначения. Также здесь изготавливают медицинские шприцы, инфузионные системы, системы для переливания крови и другую продукцию.

Президент отметил важность развития отечественной фармацевтической индустрии для снижения импортозависимости и укрепления национальной системы здравоохранения.