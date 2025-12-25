Глава государства ознакомился с работой фармпредприятий Жамбылской области

Президент
336

Программа рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с посещения ТОО «Амир и Д», где он был ознакомлен с деятельностью предприятий, производящих медицинские изделия и лекарственные средства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент осмотрел основные цеха по выпуску медицинских препаратов и образцы готовой продукции. ТОО «Амир и Д» производит различные виды экспресс-тестов для диагностики социально значимых заболеваний, в том числе для определения гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, инфаркта миокарда, а также для выявления наркотических и психотропных веществ. Предприятие производит свыше 200 наименований медицинских изделий.

На сегодняшний день здесь трудятся 94 сотрудника. Глава государства также был проинформирован о деятельности фармацевтического предприятия ТОО «Super-pharm», которое является одним из ведущих производителей медицинских изделий в Казахстане. На заводе работают более 600 сотрудников. Компания обеспечивает порядка 30% от всего объема потребности страны в одноразовых медицинских изделиях.

В частности, предприятие выпускает хирургические и процедурные комплекты для различных видов операций, все типы медицинских масок, защитную одноразовую одежду, изделия санитарно-гигиенического назначения. Также здесь изготавливают медицинские шприцы, инфузионные системы, системы для переливания крови и другую продукцию.

Президент отметил важность развития отечественной фармацевтической индустрии для снижения импортозависимости и укрепления национальной системы здравоохранения. 

#президент #Жамбылская область

Популярное

Все
Новые достижения в казахстанском футболе
Вкус Нового года
Даже дедушке нет места
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Важный выбор студентов
Знание и осведомленность – самая надежная защита
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Их подружил Кашгар
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев осмотрел предприятие Dala Glass
Токаев прибыл в Жамбылскую область
Токаев осмотрел Центр инклюзивного спорта
Глава государства напомнил об ответственности министров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]