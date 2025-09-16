В ходе посещения центра Digital Aqmola Президенту Касым-Жомарту Токаеву были презентованы планы цифровой трансформации Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Главе государства продемонстрировали работу Единого контакт-центра i-Komek, который объединяет в единую платформу службы 103, 109, 112.

Как рассказали Президенту, Digital Aqmola включает в себя централизованный мониторинг таких ключевых сфер, как транспорт, ЖКХ, безопасность, экология и здравоохранение.

Президент также ознакомился с реализуемыми в Акмолинской области инвестиционными и социальными проектами. Аким области Марат Ахметжанов доложил о запуске пилотного кейса по внедрению искусственного интеллекта в аграрной сфере на примере хозяйства «Дихан-Плюс».

Здесь разработаны агротехнические решения, которые обеспечат прибавку урожайности, увеличение прибыли предприятия и дополнительные поступления в бюджет. В планах – масштабирование этой системы по всей Акмолинской области.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе по привлечению инвестиций, запуске новых проектов в обрабатывающей промышленности, агропромышленном комплексе и строительной отрасли.

Главе государства рассказали об обеспечении жильем социально уязвимых категорий, начале строительства ТЭЦ в Кокшетау, решении проблем водо- и теплоснабжения областного центра и других населенных пунктов, строительстве медицинских, спортивных объектов, развитии инфраструктуры.

Ранее Глава госуларства ознакомился с генпланом Кокшетау и благоустройством города, а также провел совещание с аграриями страны и запустил газ в Косшы.