Глава государства поздравил женщин с 8 Марта

Президент
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Пресс-служба Акорды опубликовала текст поздравления Касы-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz 

Изображение: t.me/aqorda_resmi

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот светлый весенний праздник, олицетворяющий красоту и гармонию, дает возможность вновь выразить признательность и уважение прекрасной половине человечества.

Вы играете неоценимую роль в развитии страны, успешно трудясь в самых разных сферах. Ваша неиссякаемая энергия и ответственное отношение к делу неизменно приносят свои плоды на любом поприще.

Многие из вас беззаветно посвящают себя заботе о детях, воспитанию подрастающего поколения, многие превосходно совмещают эту благородную миссию с профессиональной карьерой и общественно полезной деятельностью.

Создание условий для полноценной самореализации, защита прав женщин, укрепление института семьи всегда будут ключевыми приоритетами государственной политики.

Уверен, созидательные усилия всех женщин нашей страны станут одним из важнейших факторов обновления системы ценностей нашего общества и построения Справедливого Казахстана.

Пусть этот праздничный день наполнит ваши сердца теплом и радостью!

Желаю вам счастья, добра и благополучия!

#Токаев #поздравление #женщины #8 марта

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