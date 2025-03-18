Глава государства принял Олжаса Бектенова

Президент был проинформирован о социально-экономическом развитии страны, работе по созданию новых точек роста и реализации экономических реформ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

За январь-февраль текущего года рост экономики составил 5,4%.

Премьер-министр также доложил о ходе исполнения задач, поставленных главой государства на четвертом заседании Национального курултая, касающихся осуществления крупных инфраструктурных и энергетических проектов, цифровизации и развития человеческого капитала.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о противопаводковых мероприятиях в рамках работы республиканского штаба. Мониторинг за ситуацией осуществляется в круглосуточном режиме. Подготовлены свыше 37 тыс. сотрудников и 13 тыс. единиц техники.

По итогам встречи президент поручил продолжить работу по поддержке реального сектора экономики, привлечению инвестиций, совершенствованию социальной политики.