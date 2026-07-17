​​​​​​​Глава государства провел встречу с Премьером Таиланда

Президент

Как подчеркнул Глава нашего государства, в Казахстане рассматривают Таиланд как одного из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Шанхае, встретился с Премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как подчеркнул Глава нашего государства, в Казахстане рассматривают Таиланд как одного из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии. Президент высоко оценил перспективы экономического взаимодействия. За 4 месяца 2026 года объем товарооборота увеличился на 76 % по сравнению с прошлым годом, превысив 110 млн долларов.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, этот показатель можно значительно нарастить, в первую очередь, за счет поставок аграрной продукции. С целью создания благоприятных условий для предпринимателей Глава государства предложил активизировать взаимодействие между правительствами двух стран.

Одним из перспективных направлений сотрудничества  является туризм. Традиционно Таиланд входит в число самых популярных направлений для граждан Казахстана. Только в 2025 году эту страну посетило более 150 тысяч наших соотечественников. Казахстан также может предложить жителям Таиланда уникальные возможности для отдыха, в том числе зимнего.

Анутин Чарнвиракул заявил о заинтересованности его страны в наращивании сотрудничества по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

По его словам, Бангкок считает важным придать новый импульс сотрудничеству в сферах экономики, торговли, цифровизации и туризма. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Премьер-министра Анутина Чарнвиракула совершить официальный визит в Казахстан. 

#президент #премьер #Таиланд

Популярное

Все
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Защита детей в социальных сетях: почему это уже вопрос этики ИИ
В финале встретятся Испания и Аргентина
Наследие Мангистау на земле Сыра
Алматинцев ждет «Омония» из Кипра
Приаралье: память о больших переменах
Откуда берут начало гостеприимство и отзывчивость
Как полгектара земли превратились в прибыльный бизнес
Язык, который помогает спасать жизни
Птицы не знают границ. Наука тоже…
Лекарство от скуки
Мост, соединяющий людей, культуры и судьбы
Кумыс лился рекой
Метод аль-Фараби в мировой науке и политике
От шолпы до афрокос
Включайся, интересуйся, запоминай, говори
На Алаколе безопасно и комфортно
Эффективное в народе, не доказанное в медицине
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Символы времени и традиций
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Томирис: далекая и близкая
Марафон казахского кино
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
В гармонии с миром
Токаев произвел ряд назначений
Казахстанцы позитивно оценивают качество своей жизни – результаты соцопроса
Работать на опережение
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы

Читайте также

Президент обсудил с Премьер-министром Камбоджи вопросы сотр…
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином
Токаев принял председателя СД группы компании Guoyou
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построит…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]