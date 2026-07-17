​​​​​​​Глава государства провел встречу с Премьером Таиланда

Как подчеркнул Глава нашего государства, в Казахстане рассматривают Таиланд как одного из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии

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Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Шанхае, встретился с Премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как подчеркнул Глава нашего государства, в Казахстане рассматривают Таиланд как одного из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии. Президент высоко оценил перспективы экономического взаимодействия. За 4 месяца 2026 года объем товарооборота увеличился на 76 % по сравнению с прошлым годом, превысив 110 млн долларов.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, этот показатель можно значительно нарастить, в первую очередь, за счет поставок аграрной продукции. С целью создания благоприятных условий для предпринимателей Глава государства предложил активизировать взаимодействие между правительствами двух стран.

Одним из перспективных направлений сотрудничества является туризм. Традиционно Таиланд входит в число самых популярных направлений для граждан Казахстана. Только в 2025 году эту страну посетило более 150 тысяч наших соотечественников. Казахстан также может предложить жителям Таиланда уникальные возможности для отдыха, в том числе зимнего.

Анутин Чарнвиракул заявил о заинтересованности его страны в наращивании сотрудничества по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

По его словам, Бангкок считает важным придать новый импульс сотрудничеству в сферах экономики, торговли, цифровизации и туризма. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Премьер-министра Анутина Чарнвиракула совершить официальный визит в Казахстан.