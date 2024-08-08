Глава Минтуризма выразил соболезнования в связи со смертью Ердена Хайруллина

Ермек Маржикпаев выразил глубокие соболезнования в связи со скоропостижной смертью руководителя управления спорта Алматы Ердена Хайруллина, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Слова скорби министра опубликованы в официальном Telegram-канале министра.

«С глубоким прискорбием воспринял новость о скоропостижной смерти руководителя управления спорта Алматы, Ердена Рашидовича Хайруллина. Это огромная утрата для всей спортивной общественности Казахстана. Ерден Рашидович был профессионалом своего дела и внес огромный вклад в развитие спорта Казахстана. Для нас это невосполнимая утрата, память о нем сохранится на вечные годы. Выражаю искренние соболезнования и слова поддержки семье, родным и близким Ердена Хайруллина», – отметил министр туризма и спорта.