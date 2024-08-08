В Париже cкончался глава управления спорта Алматы

Информацию о смерти Ердена Хайруллина подтвердили в Министерстве труизма и спорта, передает Kazpravda.kz

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Хайруллин Ерден Рашидович в 2009 году окончил Казахский Национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности «Автоматизация и управление», в 2011 году окончил Казахский Национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности «Экономика» и Академию гражданской авиации, получив степень магистра авиационной техники и технологии.

С 2012 по 2019 годы работал исполняющим обязанностей главного специалиста отдела по развитию предпринимательства и промышленности, руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алмалинского района.

С 2019 по 2022 годы занимал должность заместителя акима Алмалинского района города Алматы.

С мая 2022 года занимал должность главы управления спорта Алматы.