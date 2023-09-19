Глава МСХ назвал причины ухудшения качества зерна и низкой урожайности в этом году

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Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил, что уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в этом году составляет 17,3 млн га. На сегодня по республике убраны 6,9 млн га, то есть 40%. При средней урожайности 9,5 ц/га намолочены 6,6 млн тонн зерна. В прошлом году на аналогичную дату было убрано 11,6 млн га, или 72,8%.

При этом отмечено, что посевная кампания прошла в оптимальные агросроки, погодные условия лета были в пределах нормы на большей части страны. Перед уборкой урожая готовность техники обеспечена на 100%, отгрузка льготного ГСМ началась по графику.

Вместе с тем свои коррективы внесли продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах, которые продолжались более 3 недель, что привело к ухудшению качества зерна, его прорастанию, а также низкой урожайности зерновых культур в целом.

Со слов министра, во всех регионах, пострадавших от погодных условий, созданы рабочие комиссии для определения масштабов последствий с включением в них всех заинтересованных органов и организаций. На сегодня осуществлен выезд во все пострадавшие регионы, проведен анализ хода уборочных работ.

По данным акиматов, пророщенное зерно наблюдается на 2,7 млн га — 15% от общей уборочной площади.

В настоящее время техника массово вышла на поля во всех областях, работы по уборке продолжились.